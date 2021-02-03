Скандал у ЛОДА: 24 об’єкти архітектури можуть не відновити через неправильну роботу департаменту

24 об’єкти культурної спадщини на Львівщині можуть втратити шанс на їх реставрацію. Через недоопрацювання департаменту архітектури та містобудування ЛОДА участь обраних пам’яток, які потребують відновлення, під загрозою. Аби все-таки потрапити у перелік конкурсантів, в облдержадміністрації повинні встигнути виправити ситуацію у найближчі тижні. Про це повідомив заступник голови ЛОР Юрій Холод.

Раніше ЛОДА як один із заявників для участі у конкурсі, подала у Міністерство культури та інформаційної політики пропозицію з 24 об’єктів. Однак це тільки перший крок, бо, щоб отримати шанс на реставрацію, для кожного об’єкта має бути зібрана уся необхідна документація і правильно заповнена заявка. Як наголосив Юрій Холод, на сьогодні профільний департамент не підготував жодної х них.

«Я не знаю, як назвати інакше те, що робить департамент архітектури та містобудування. Бо фактично там не зроблено нічого!», – зазначив Холод.

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Критичність ситуації Львівському порталу підтвердив голова депутатської комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму ЛОР Іван Щурко.

«Якщо в нас у найближчі два тижні базові юридичні кроки не будуть вчинені, то перспектива справді сумна. Станом на зараз об’єктів, котрі би були готові для подання на програму «Велике будівництво», немає жодного. Декілька з них мають фрагментарну готовність – або охоронний договір, або облікову документацію, або стратегування, яке розробляли на місцях громадські активісти. Зараз треба просто системно проаналізувати, що є, чого бракує. І в найближчі тижні просто як «кров з носа», усі юридичні моменти полагодити», – пояснив депутат обласної ради Іван Щурко.

Обласний обранець відзначив, що найбільша відповідальність таки лежить на профільному департаменті. Та попри це ситуація, що склалася, триває не один місяць.

«Сфера збереження історико-культурної спадщини у Львівській області, на жаль, попри політичні декларації, попри заяви, в усі роки була упосліджена. Вона завжди фінансувалася за залишковим принципом. Власне, сьогодні ми маємо один з публічних наслідків. Бо коли притиснуло, воно рветься», – підсумував голова профільної комісії облради..

В основному це спричинено надто низьким фінансуванням сфери культурної спадщини в обласному бюджеті. Для порівняння, цьогоріч на збереження культурних пам’яток у Львові місто заклало понад 200 млн грн у бюджеті розвитку. Натомість область виділила лише 22 млн грн, хоча масштаби руйнування та потреба у підтримці на обласному рівні є в рази більшою, додав Щурко.

Окрім того, «профукані» заявки для участі в програмі «Велике будівництво» – не єдиний мінус у роботі департаменту ЛОДА. За словами Юрія Холода, об’єкти, які запропоновані до конкурсу, досі не передані з балансу неіснуючого вже відділу на баланс нового управління. Також на жоден з них не зроблено витягу з держреєстру речових прав на нерухоме майно, оскільки пам’ятки просто нічиї.

Не менш важливо до формування заявок долучати місцеві громади. Такий підхід зробить процес ефективнішим та допоможе врахувати пропозиції комплексного розвитку пам’яток і від громад в тому числі.

«Шанс виправити ситуацію все ще залишається. Для того має бути якась максимальна мобілізація в департаменті містобудування. Має бути коригування, напевно, тої структури, певний аналіз, що працює, а що не працює. Певні кроки вже зроблені в цьому напрямку. Треба більше залучати місцеві громади, громадських активістів на місцях, яким ці об’єкти важливі і які готові за них боротися, докладати зусиль, щоб ці об’єкти потрапили в програму «Велике будівництво», і отримали шанс на реставрацію», – резюмував Іван Щурко.

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