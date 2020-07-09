На Львівщині мають відновити Підгорецький замок та оборонні мури Жовкви

Міністр культури України Олександр Ткаченко анонсував відновлення у 2021 році сотні пам’яток архітектури у межах президентської програми «Велике будівництво». Наразі відомо, що на Львівщині збираються відреставрувати Підгорецький замок та оборонні мури Жовкви. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Мінкульту.

Міністерство культури запропонувало включити сотню пам’яток архітектури у програму «Велике будівництво» на 2021 рік. Відтак всі всі об’єкти планують відновлювати вже з наступного року.

«Вперше за 30 років незалежності ми реально зможемо відновити історико-культурну спадщину, яка подекуди є в критичному стані – занедбана й напівзруйнована. Та ці об’єкти є кодом нашої нації. Збереження їхньої автентичності і духу – наша відповідальність, наповнення новим змістом – наш обов’язок перед наступними поколіннями», – відзначив Олександр Ткаченко.

Перелік усіх об’єктів культури, які в Україні хочуть відновити, поки ще не доступний. Втім у міністерстві обіцяють презентувати його найближчим часом.

Наразі відомо, що на Львівщині пропонують відновити оборонні мури Жовкви (XVI-XVII ст.) та Підгорецький замок (1635-1640 рр, 1779 р.).

Щодо інших українських пам’яток, то йдеться про Замок Любарта у Луцьку, Бережанський замок на Тернопільщині, палац Потоцьких в Одесі, заповідник «Хортиця» у Запорізькій області, заповідник «Качанівка» у Чернігівській області, заповідник «Софія Київська» та інші.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство культури України прийняло на баланс сім замків Львівщини, серед них – і Підгорецький. Досі пам’ятки були закріплені за Львівською ОДА. Такі зміни, кажуть у міністерстві, дозволяють зробити капітальну реставрацію у замках.

Як писав Львівський портал, президентська програма «Велике будівництво» стартувала в Україні 1 березня. Її активно нахвалювали в уряді, анонсуючи українцям масштабні зміни. Так, після подолання «епохи бідності» у 2020 році в Україні обіцяють відремонтувати понад 4000 км доріг, а також звести по сто шкіл, садочків і стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях.

Львівщина на цей рік запланувала відремонтувати майже 243 км доріг місцевого і державного значення, спорудити десяток шкіл, дитсадків, стільки ж приймальних відділень у лікарнях та п’ять стадіонів. Про те, що стоїть за «Великим будівництвом» доріг у Львівській області читайте за цим посиланням.

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