Велика реставрація: на Львівщині пропонують відновити 24 пам’ятки. Перелік

Львівська ОДА пропонує відновити на території Львівщини 24 пам’ятки архітектури у межах президентської програми «Велике будівництво». Серед них – замки, дерев’яні церкви та костели, деякі з пам’яток перебувають у вкрай занедбаному стані. Про це повідомляє Львівський портал.

Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА подав на програму «Велике будівництво» перелік пам’яток архітектури, які на території області пропонує відреставрувати.

Інші області також подають свої пропозиції на конкурс, а переможців має визначити спеціальна експертна група при Міністерстві культури.

Зазначимо, що на «Велике будівництво» у культурі із держбюджету планують витратити 55 млрд грн. За ці кошти протягом 2021-2024 років по всій Україні будуть відновлювати пам’ятки архітектури та культури, які, власне, й мають визначити на конкурсі.

Отож на Львівщині пропонують відреставрувати такі пам’ятки національного значення:

Свірзький замок XV-XVII ст. (с. Свірж Перемишлянського району)

Замок у Старому Селі XVII ст. (Пустомитівський район)

Палац Потоцьких кін. XIX ст. (с. Тартаків Сокальського району)

Костел 1758 р. (с. Годовиця Пустомитівського району)

Палац Гредлів (м. Сколе)

Поморянський замок XVI-XVII ст. (с. Поморяни Золочівського району)

Костел Успіння Пресвятої Діви Марії (с. Білий Камінь Золочівського району)

Костел Різдва Пресвятої Богородиці XVII ст. (м. Комарно)

Храм Різдва Пресвятої Богородиці (смт. Щирець Пустомитівського району)

Ратуша XVIIІ ст. (с. Добромиль Старосамбірського району)

Монастирський храм XV-XVIII ст. (смт. Підкамінь Бродівського району)

Палац із казематами (м. Броди)

Церква святого Михаїла 1663 р. (с. Ісаї Турківського району)

Церква Воздвиження Чесного Хреста 1661 р. (Дрогобич)

Церква святого Юра 1678 р., включена у список ЮНЕСКО (м. Дрогобич)

Костел Зіслання Святого Духа та монастир Бернардинів 1692-1704 роки (м. Червоноград)

Палац Потоцьких XVIII ст. (м. Червоноград)

Палац у Дрогобичі, пам’ятка місцевого значення, нині тут музей «Дрогобиччина»

Житниця 1778 р. (м. Дрогобич)

Реставрація експозиційних залів музею історії релігії у Львові (пл. Музейна), будівля включена у список ЮНЕСКО

Реставрація даху і фасадів головного корпусу бібліотеки ім. В. Стефаника у Львові

Реставрація театру ім. Леся Курбаса у Львові, будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення

Також у ЛОДА пропонують відновити іконостас собору Пресвятої Богородиці, який включений у список ЮНЕСКО (с. Матків Турківського району), провести реставраційні роботи на території Городища – древнього міста Звенигород X-XIII ст., облаштувати історико-культурний парк «Древній Звенигород».

Нагадаємо, міністр культури раніше анонсував реставрацію сотні українських пам’яток у 2021 році. Серед них – Підгорецький замок та оборонні мури Жовкви.

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Фото: з мережі Інтернет, Igor Martyniv, Sergiy Klymenko, Центр міської історії