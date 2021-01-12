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Коронавірусом повторно заразились пів сотні мешканців Львівщини

Наталя Дуляба

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53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус. Втім ця цифра може бути й більшою, оскільки в області не ведуть точної статистики повторних заражень Covid-19. Про це у вівторок, 12 січня, повідомила керівниця обласного лабораторного центру Наталія Іванченко, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За словами епідеміологині, перенесний Covid-19 не є гарантією того, що людина не захворіє вдруге. Так, наразі відомо про 53 жителів Львівщини, які повторно заразились коронавірусом.

«Згідно з онлайн-опитуванням, яке ми проводили серед мешканців Львівської області, 53 людини заявили, що їм повторно діагностували коронавірус. Вірус мутує, змінюється. І набутий імунітет після хвороби теж знижується, він не є довговічний, тому бережіть себе та своїх близьких», – відзначила Наталія Іванченко.

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Нагадаємо, що про повторне зараження коронавірусом на Львівщині стало відомо наприкінці вересня, коли Covid-19 знову підхопила медсестра сільської амбулаторії у Яворівському районі. Спершу жінка захворіла в травні, а потім – у вересні.

На початку листопада коронавірусом вдруге заразились 16 жителів Львівсткої області. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 на Львівщині немає.

Про повторні зараження коронавірусом в Україні загалом у МОЗ заговорили лише в грудні. У міністерстві кажуть, що це є можливим через те, що з часом в організмі меншає антитіл.

Як писав Львівський портал, у жовтні у світі померла перша людина, яка вдруге заразилась Covid-19. Це була 89-річна жінка з онкологією.

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