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На Львівщині не поменшало хворих на Covid, це люди стали рідше звертатись до медиків, – епідеміолог

Наталя Дуляба

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Мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась. Про це у вівторок, 12 січня, повідомила керівниця обласного лабораторного центру Наталія Іванченко, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Ще в листопаді за медичною допомогою щодня звертались 2500-3000 мешканців Львівщини із підозрою на коронавірус. Втім вже у грудні звернень поменшало і дотепер їхня кількість скоротилась практично вдвічі – від 500 до 1700 звернень за добу.

Саме через те, що за допомогою медиків звертається все менше людей, коронавірус й виявляють у меншої кількості хворих. Але ця covid-статистика є дещо викривленою.

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«На перший погляд нам здається, що ситуація з коронавірусом у нас стабілізувалась. Але це зовсім не так і цифри є оманливі. Протягом останніх півтора місяця за медичною допомогою стали менше звертатись ті, хто мають ознаки гострого респіраторного захворювання… Зараз щодня звертаються 500-700, 1000, максимум 1700 людей. Хоча ще півтора місяця тому ця цифра сягала 2500-3000 звернень на добу… Але у нас не стало менше хворих. Просто напередодні Нового року і Різдва дехто з хворих без важких проявів, не вважають, що потрібно звертатись до лікаря і сподіваються дати собі раду самотужки», – розповіла Наталія Іванченко.

За її словами, така тактика є абсолютно неправильною. Більше того, недіагностований коронавірус є однією з причин масового поширення серед мешканців області.

«Так, обстеження не лікує, але якщо коронавірус підтверджується лабораторно, то це є підставою для того, аби контакті особи залишилися вдома на 14 днів. Якщо ж цього не робити, то вони продовжують ходити на роботу, зустрічатися з друзями, святкувати Новий рік, Різдво. І найгірше – це коли людина почувається ще здоровою, але вже починає виділяти вірус. Це відбувається за два дні до прояву клінічних симптомів. Саме такі люди найбільше наражають на небезпеку інших», – відзначила епідеміологиня.

Відтак медики наголошують: при будь-яких перших симптомах ГРЗ – підвищена температура, головний біль, нежить чи біль у горлі – варто звернутися до свого сімейного лікаря. Він вас обстежить і скерує на ПЛР-тест, який в Україні мають робити всім, хто має ознаки ГРВІ.

Нагадаємо, що коронавірус на Львівщині підтвердили більше ніж у 65 тисяч людей, понад 50 тисяч із них вже одужали. За останню добу одужало вдвічі більше осіб, ніж захворіло. У лікарнях зараз переюувають 1311 пацієнтів, 129 із них – у реанімації.

Також на новорічно-різдвяні свята в області прогнозували сплеск COVID-19.

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