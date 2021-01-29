На Львівщині знову зростає кількість хворих на COVID

Станом на ранок п’ятниці, 29 січня, на Львівщині підтверджено 70 685 випадків коронавірус. За минулу добу виявили 440 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 1596 досліджень на коронавірус, з них 440 виявилися позитивними.

За увесь час на Львівщині COVID-19 підтверджено у 70 685 осіб. Від ускладнень інфекції померло 2068 людей (+9 за минулу добу). Натомість побороти недугу вдалося 60 300 пацієнтам (+ 853 за попередню добу).

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За даними ЛОДА, в реанімації перебувають 119 пацієнтів з коронавірусом, з них 27 підключені до апаратів штучної вентеляції легень.

Також в стаціонарах знаходиться 1267 хворих на коронавірус:

у лікарні швидкої допомоги Львова – 179

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 127

у Центрі легеневого здоров’я – 119

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 107

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 72

у Стрийській міській лікарні – 69

у Стебницькій міській лікарні – 61

у 1 міській лікарні Львова – 55

у 5 міській лікарні Львова – 54

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 52

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 46

у 8 міській лікарні Львова – 45

у Рудківській лікарні – 44

у Самбірській центральній районній лікарні – 41

у Сокальській центральній районній лікарні – 32

у Кам’янка Бузькій центральній районній лікарні – 30

у Жидачівській центральній районній лікарні – 29

у Буській центральній районній лікарні – 28

у Жовківській центральній районній лікарні – 26

у Львівській обласній клінічній лікарні – 25

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» – 15

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 7

у 1-му пологовому будинку – 4

Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Як писав Львівський портал, наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

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