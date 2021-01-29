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На Львівщині знову зростає кількість хворих на COVID

Вероніка Рой

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Станом на ранок п’ятниці, 29 січня, на Львівщині підтверджено 70 685 випадків коронавірус. За минулу добу виявили 440 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

За попередню добу в області провели 1596 досліджень на коронавірус, з них 440 виявилися позитивними.

За увесь час на Львівщині COVID-19 підтверджено у 70 685 осіб. Від ускладнень інфекції померло 2068 людей (+9 за минулу добу). Натомість побороти недугу вдалося 60 300 пацієнтам (+ 853 за попередню добу).

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За даними ЛОДА, в реанімації перебувають 119 пацієнтів з коронавірусом, з них 27 підключені до апаратів штучної вентеляції легень.

Також в стаціонарах знаходиться 1267 хворих на коронавірус:

  • у лікарні швидкої допомоги Львова – 179
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 127
  • у Центрі легеневого здоров’я – 119
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 107
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 72
  • у Стрийській міській лікарні – 69
  • у Стебницькій міській лікарні – 61
  • у 1 міській лікарні Львова – 55
  • у 5 міській лікарні Львова –  54
  • у Перемишлянській центральній районній лікарні – 52
  • у Пустомитівській центральній районній лікарні – 46
  • у 8 міській лікарні Львова – 45
  • у Рудківській лікарні – 44
  • у Самбірській центральній районній лікарні – 41
  • у Сокальській центральній районній лікарні – 32
  • у Кам’янка Бузькій центральній районній лікарні – 30
  • у Жидачівській центральній районній лікарні –  29
  • у Буській центральній районній лікарні –  28
  • у Жовківській центральній районній лікарні – 26
  • у Львівській обласній клінічній лікарні – 25
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ  «Укрзалізниця» – 15
  • у Львівській обласній дитячій  клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 7
  • у 1-му пологовому будинку – 4

Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Як писав Львівський портал, наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

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