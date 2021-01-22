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Локдаун не допустив спалаху Covid на Львівщині, – ЛОДА

Наталя Дуляба

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На новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували спалах коронавірусу. Проте у ЛОДА кажуть, що піку захворюваності вдалося уникнути саме завдяки введенню локдауну. Про це у п’ятницю, 22 січня, повідомила заступниця обласного департаменту охорони здоров’я Ірина Шурпяк, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Ми вже зараз бачимо результати локдауну, адже згідно з прогнозами найгірша ситуація з захворюваністю у нас мала бути зараз і під час свят. Січень – початок лютого прогнозували дуже важким. Ми навіть мали такі прогнози, що, можливо, на цей час у нас навіть не буде місць у стаціонарах… Такого піку у нас немає, тому я вважаю, що це є результатом локдауну», – сказала посадовиця.

За словами Ірини Шурпяк, зараз лікарні області завантажені хворими на Сovid на 32%, що є гарним показником. Досягти його вдалося в тому числі й завдяки локдауну.

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«Загалом ситуація з захворюваністю в області зараз є стабільною. У стаціонарах є 1252 пацієнти, щодоби в середньому госпіталізують близько ста людей. Орієнтовно 120 пацієнтів є у важкому стані, вони перебувають у реанімації, 30 із них під’єднані до апаратів ШВЛ», – додала Ірина Шурпяк.

Нагадаємо, сплеск COVID-19 на Львівщині прогнозували на новорічно-різдвяні свята.

Втім медики нещодавно заявили, що під час зимових свят мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Тим часом очільник МОЗ Максим Степанов вже заявив, що завдяки локдауну вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.

Додамо, раніше у МОЗ заявили, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому потрібно вводити повний локдаун. На локдаун Україна пішла з 8 січня. Посилений карантин діятиме до кінця цього тижня, тобто до 24 січня включно.

Після 25 січня в Україні планують продовжити адаптивний карантин.

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