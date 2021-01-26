На Львівщині діти почали майже вдвічі рідше хворіти на covid

Впродовж січня до Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит госпіталізували 40 дітей з підозрою чи підтвердженим коронавірусом, що на 45% менше, ніж минулого місяця. Про це під час брифінгу 26 січня повідомила директорка медзакладу Олександра Бурда, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами впродовж січня захворюваність серед дітей зменшилась майже на 50%.

«У січні ми пролікували 40 дітей, що на 45% менше, ніж в грудні минулого року. Тобто захворюваність серед дітей зменшилась майже вдвічі», – зазначила Олександра Бурда.

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Вона пояснила, що діти обов’язково повинні бути під наглядом лікарів, оскільки в найменших пацієнтів є ризик розвитку небезпечних ускладнень.

«Закликаю сімейних лікарів консультувати та обстежувати дітей належним чином і у разі необхідності скеровувати до нас. Є категорія дітей, які повинні мати дуже прискіпливе лікування і постійно бути під наглядом лікарів», – додала медик.

Також директорка медзакладу наголосила, що більшість пацієнтів (71%) , які надходять до Охматдиту – це немовлята. Перебіг хвороби у дітей першого року життя є складнішим, ніж у старших пацієнтів.

Зазначимо, що наймолодшим хворим на коронавірус в області було місячне немовля.

Також ми розповідали про 14-річного хлопця та 4-річну дівчинку, які були у дуже важкому стані з COVID-19, та перебували у реанімації на апаратах ШВЛ.

У світі молодь стала частіше хворіти на коронавірус ще навесні-влітку. Збільшення частки хворих на Covid молодих людей та дітей на Львівщині зафіксували восени. Також побільшало випадків, коли хвороба у людей віком 35+ протікала важко.

Нагадаємо, що з початком пандемії коронавірусу до лікарень на Львівщині найчастіше потрапляли пацієнти віком 60+. Влітку Covid помолодшав і в стаціонари почали госпіталізовувати більше хворих віком 50+, при цьому їхній стан здебільшого був важким.

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