У Львові 4-річну дівчинку з covid підключили до ШВЛ

У львівській лікарні ОХМАТДИТ на апараті штучної вентеляції легень перебуває 4-річна дівчинка з коронавірусною інфекцією. Її стан є стабільним, загрози для життя немає. Про це під час брифінгу 5 січня повідомила керівник лікарні ОХМАТДИТ Олександра Бурда, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Олександри Бурди, станом на 5 січня в ОХМАТДИТі лікується 10 дітей з COVID-19. Одна пацієнтка перебуває у реанімаційному відділенні. Це – 4-річна дівчинка, яка має пневмонію та перебуває на апараті ШВЛ. Стан дівчинки є стабільним і загрози життю наразі немає.

«За останні два тижні було два пацієнти, підключених до апаратів ШВЛ. Зараз на штучній вентиляції легень перебуває одна дитина – це 4-річна дівчинка. Загалом пневмонії мають 18% дітей з коронавірусом, це рідше, ніж у дорослих, але діти мають інші ускладнення», – розповідає медик.

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Вона зазначила, що у медзакладі зараз також лікується двоє дітей з синдромом Кавасакі. Стан цих пацієнтів оцінюється як стабільний.

«Останнім часом збільшився відсоток пацієнтів з важкими ускладненнями. За період лікування коронавірусної інфекції у нас було 15 дітей зі синдромом Кавасакі. Лікування є дуже дороговартісне і складне, тому ми закликаємо при появі симптомів негайно звертатись до медзакладу і ми зробимо все, що в наших силах», – наголошує Олександра Бурда.

Загалом від початку пандемії в ОХМАТДИТі пролікували 500 дітей з підозрою на COVID та з підтвердженою інфекцією. Найбільше пацієнтів (39%) – це діти віком від 5 до 14 років.

Як писав Львівський портал, наймолодшим хворим на COVID-19 на Львівщині було місячне немовля, а найстаршим – 102-річна людина.

Також ми розповідали про 14-річного пацієнта, який був у дуже важкому стані з COVID-19, перебував з 7 до 18 грудня у реанімації на апараті ШВЛ.

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