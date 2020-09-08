На Львівщині фіксують збільшення захворілих на COVID-19 дітей

Директора Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» – опорного закладу, куди госпіталізують дітей з підозрою на коронавірус, Олександра Бурда розповіла під час брифінгу 8 вересня про збільшення кількості дітей, які захворіли на COVID-19, а також специфіку перебігу хвороби у дитячого населення.

«Діти набагато менше хворіють, аніж дорослі. Якщо у квітні була одна дитина позитивна, за травень – троє, то впродовж липня-серпня у нас в середньому до 30-40 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19. На сьогодні на стаціонарному лікуванні у нас перебуває 14 хворих. Всього за період карантину у нас лікувались 180 пацієнтів, на щастя, жодного летального випадку», – цитує пресслужба ЛОДА Олександру Бурду.

За її словами, перебіг коронавірусу у дитячого населення відрізняється від дорослого. В останніх це переважно дихальна недостатність, пневмонії. У дітей ковідні пневмонії виникають тільки у 20%-25% випадків. Переважно вони мають гарячку, розлади шлунково-кишкового тракту та ознаки інтоксикації організму.

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«Лікуємо наших пацієнтів згідно протоколу. Діти перебувають на стаціонарі разом із батьками», – додає Олександра Бурда.

Як зазначають у ЛОДА, діти і молодь менш схильні до ризику розвитку важких форм захворювання, однак важкі випадки COVID-19 можуть бути серед представників усіх вікових груп. Дитячих смертей від COVID-19 на Львівщині, на щастя, не зафіксовано. Але загалом захворіти можуть діти будь-якого віку. Малюки, зокрема немовлята, також вразливі до коронавірусної хвороби.

«Найменша дитинка, яка перебувала у нас на лікуванні – новонароджене немовля, найстарший наш пацієнт – 17-річний. Загалом переважають діти раннього віку – 3-4 роки. В середньому період перебування у лікарні – тиждень, у важчих випадках цей час збільшується», – розповіла директорка «Охматдиту».

При цьому у ЛОДА наголошують, що діти і дорослі повинні дотримуватися однакових рекомендацій щодо карантину і самоізоляції, якщо є ймовірність того, що вони контактували з хворим, або у випадку симптомів хвороби.

Як відомо, станом на ранок вівторка, 8 вересня, на Львівщині коронавірус підтвердили у 16 073 людей.

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

3 вересня Україну знову поділили на зони карантину. Частина Львівської області, зокрема і Львів, знову віднесли до «помаранчевої зони», а іншу частину – до «жовтої зони». Детальніше про новий поділ читайте тут.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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