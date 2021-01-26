ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині побільшало хворих на коронавірус немовлят

Ольга Денисяка

|

Впродовж січня 2021 року до Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит госпіталізували 40 дітей з підозрою чи підтвердженим коронавірусом. Серед них 71% – це немовлята. Про це під час брифінгу 26 січня повідомила директорка медзакладу Олександра Бурда, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Впродовж 2020 року частка немовлят серед пацієнтів Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» становила 27%. Проте у січні 2021 року кількість таких пацієнтів зросла до 71%.

За словами медика, малюки, зокрема немовлята, є більш вразливі до коронавірусної хвороби.

Реклама партнерів

 

«Перебіг хвороби у дітей першого року життя є складнішим, ніж у старших пацієнтів. Більшість немовлят надходять до нас з високою температурою, яку дуже важко збити. Чим менша дитина, тим швидше у неї може утворитись набряк мозку, судоми, чи інші ускладнення. Саме тому діти повинні бути під наглядом лікарів», – заявила Олександра Бурда.

Зазначимо, що наймолодшим хворим на коронавірус в області було місячне немовля.

У світі молодь стала частіше хворіти на коронавірус ще навесні-влітку. Збільшення частки хворих на Covid молодих людей та дітей на Львівщині зафіксували восени. Також побільшало випадків, коли хвороба у людей віком 35+ протікала важко.

Нагадаємо, що з початком пандемії коронавірусу до лікарень на Львівщині найчастіше потрапляли пацієнти віком 60+. Влітку Covid помолодшав і в стаціонари почали госпіталізовувати більше хворих віком 50+, при цьому їхній стан здебільшого був важким.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...