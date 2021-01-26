На Львівщині побільшало хворих на коронавірус немовлят

Впродовж січня 2021 року до Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит госпіталізували 40 дітей з підозрою чи підтвердженим коронавірусом. Серед них 71% – це немовлята. Про це під час брифінгу 26 січня повідомила директорка медзакладу Олександра Бурда, передає кореспондент Львівського порталу.

Впродовж 2020 року частка немовлят серед пацієнтів Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» становила 27%. Проте у січні 2021 року кількість таких пацієнтів зросла до 71%.

За словами медика, малюки, зокрема немовлята, є більш вразливі до коронавірусної хвороби.

Реклама партнерів

«Перебіг хвороби у дітей першого року життя є складнішим, ніж у старших пацієнтів. Більшість немовлят надходять до нас з високою температурою, яку дуже важко збити. Чим менша дитина, тим швидше у неї може утворитись набряк мозку, судоми, чи інші ускладнення. Саме тому діти повинні бути під наглядом лікарів», – заявила Олександра Бурда.

Зазначимо, що наймолодшим хворим на коронавірус в області було місячне немовля.

У світі молодь стала частіше хворіти на коронавірус ще навесні-влітку. Збільшення частки хворих на Covid молодих людей та дітей на Львівщині зафіксували восени. Також побільшало випадків, коли хвороба у людей віком 35+ протікала важко.

Нагадаємо, що з початком пандемії коронавірусу до лікарень на Львівщині найчастіше потрапляли пацієнти віком 60+. Влітку Covid помолодшав і в стаціонари почали госпіталізовувати більше хворих віком 50+, при цьому їхній стан здебільшого був важким.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.