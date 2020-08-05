Молодь стала втричі частіше хворіти на COVID-19, – ВООЗ

З кінця лютого до середини липня кількість людей віком 15-24 роки, які захворіли на коронавірус, збільшилась втричі. Такими є данні Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), пише Українська правда.

«Молоді люди заполонили пляжі та нічні клуби, отож кількість молоді віком 15-24 роки, які захворіли на COVID-19, збільшилась з 4.5% до 15%», – йдеться у повідомлені.

Ці данні базують на аналізі 6 млн заражень в період з 24 лютого по 12 липня в США, Іспанії, Німеччині, Франції та Японії.

«Молоді люди, як правило, менш пильні в носінні масок і в соціальному дистанціюванні. Подорожі також збільшують ваші шанси заразитися і стати носієм COVID-19», – прокоментувала менеджерка лікарні Джонса Хопкінса в Балтиморі Нейса Ернст.

Також вона додала, що мандрівки також підвищують ризики людини захворіти на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 75 490 людей. За останню добу виявили 1271 хворого, 24 пацієнти померли.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Загалом тут захворіли вже більше 10 тисяч людей. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Нагадаємо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

До «помаранчевої» увійшли: Львів, Миколаївський район, Перемишлянський район та Пустомитівський район. Проте Львів не ввів усіх обмежень, які передбачає «помаранчева» зона. Що заборонено у місті, читайте за цим посиланням.

До «жовтої» зони віднесли: Жовківський район, Яворівський район і Кам’яно-бузький район. Решта районів Львівської області належать до «зеленої» зони.

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