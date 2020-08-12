Коронавірус «помолодшав»: у Львівській інфекційній лікарні переважають хворі віком 50+

У Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні останнім часом фіксують «помолодшання» COVID-19. Про це 11 серпня під час брифінгу заявила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, основна вікова категорія хворих з COVID-19, які потрапляють в інфекційну лікарню, – особи старші 50 років.

«Якщо говорити про вікові категорії, то це 50+. Молодші потрапляють рідше, це десь 2-3%, все-таки переважно це люди старшого віку. Коли починалися випадки коронавірусної хвороби, ми говорили про вікову категорію 60+, за останній місяць вона помолодшала», – пояснила головний епідеміолог Львівщини.

Також Наталія Тімко зауважила, що серед хворих на коронавірус у Львівській інфекційні лікарні нема жодного, ступінь важкості якого можна було б оцінити як середній, – це винятково важкі або дуже важкі пацієнти.

Як відомо, станом на ранок 12 серпня коронавірус лабораторно підтвердили у 11 308 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 166 нових хворих.

Нагадаємо, 10 серпня у МОЗ заявили, що Львівщина вже перейшла поріг щодо 50 відсотків заповненості ліжок лікарень «першої хвилі». Відтак в області почали розгортати лікарні «другої хвилі». Своєю чергою у Львівській міській раді повідомили, що місто справляється із потоком пацієнтів і не розгортатиме лікарні «другої хвилі».

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.

31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

У ВООЗ нещодавно заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.