У Львові 14-річного хлопця з COVID відключили від апарату ШВЛ

У львівській лікарні ОХМАТДИТ 14-річного хлопця з коронавірусом відключили від апарату штучної вентеляції легень. Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

Як повідомляється, 14-річний пацієнт був у дуже важкому стані з COVID-19, перебував з 7 грудня у реанімації на апараті ШВЛ. Наразі стан хлопця вже покращився і його вже перевели у палату.

«Підліток потрапив до нас у важкому стані – важка двобічна пневмонія, РДС-синдром ІІІ ступеня, поліорганна недостатність, серцево-судинна, дихальна і сечовидільна системи відмовлялися працювати. З 7 грудня дитина перебувала на апараті ШВЛ у реанімації. Ми його стабілізували,вдалося побороти критичні стани і ось вже сьогодні під відділенням реанімації хлопчика чекали батьки», — розповіла дитячий анестезіолог,завідувачка реанімаційного відділення лікарні Віра Приймакова.

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У медзакладі додають, що за ці 12 днів до команди порятунку хлопчика долучилося мало не вся лікарня: працювали педіатри, реаніматологи, торакальні хірурги.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що Львівщині також зросла частка дітей, які хворіють на COVID-19. Найменшій дитині, що підхопила вірус, було 30 днів.

Також нещодавно ми інформували про те, що коронавірус «помолодшав»: на Львівщині зросла кількість тяжких випадків перебігу хвороби, в тому числі серед молодих пацієнтів.

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Фото: ОХМАДИТ