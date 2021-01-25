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У яких районах Львівщини виявили нових хворих на COVID

Вероніка Рой

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Станом на 25 січня на Львівщині коронавірус підтвердили у 69 403 людей. Минулої доби найбільше хворих виявили у Львівському та Дрогобицькому районах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

За попередню добу на Львівщині провели 189 ПЛР-тестувань, з них 138 підтвердили COVID-19. Загалом за увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 69 403 людей. Від ускладнень Covid-19 померли 2 032 людей. Водночас побороли недугу 57 885 мешканців області.

Зокрема, минулої доби нових хворих виявили у:

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Львівському районі -78:

  • Брюховичі 1
  • Львів 59
  • Бібрка 6
  • Великі Глібовичі 1
  • Виписки 1
  • Кимир 1
  • Лани 1
  • Перемишляни 5
  • Свірж 2
  • Сірники 1

Дрогобицькому районі-11:

  • Меденичі 2
  • Опори 1
  • Дрогобич 2
  • Стебник 4
  • Трускавець 2

Стрийському районі-21:

  • Cтрий 8
  • Добрівляни 1
  • Дуліби 1
  • Угерсько 1
  • Гніздичів 1
  • Дев’ятники 2
  • Жидачів 1
  • Руда 1
  • Ходорів 5

Червоноградському районі-13:

  • Белз 2
  • Борове 1
  • Добрячин 2
  • Забужжя 1
  • Острівок 1
  • Переспа 1
  • Сокаль 4
  • Кустин 1

Яворівському районі-15:

  • Воля-Старицька 1
  • Новояворівськ 6
  • Чолгині 1
  • Шкло 1
  • Яворів 1
  • Берегове 1
  • Мостиська 1
  • Санники 1
  • Стоянці 1
  • Хідновичі 1

Наразі в реанімації перебувають 119 пацієнтів з COVID, з них на апаратах ШВЛ – 26. В стаціонарах знаходиться 1276 хворих на коронавірус. Найбільше хворих перебуває у лікарні швидкої медичної допомоги Львова (189), у Львівській обласній інфекційній лікарні (128), у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (109), у Центрі легеневого здоров’я (94), у Стрийській міській лікарні (64), у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (60) та у Перемишлянській центральній районній лікарні (60).

Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Як писав Львівський портал, наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

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