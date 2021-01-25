У яких районах Львівщини виявили нових хворих на COVID

Станом на 25 січня на Львівщині коронавірус підтвердили у 69 403 людей. Минулої доби найбільше хворих виявили у Львівському та Дрогобицькому районах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
За попередню добу на Львівщині провели 189 ПЛР-тестувань, з них 138 підтвердили COVID-19. Загалом за увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 69 403 людей. Від ускладнень Covid-19 померли 2 032 людей. Водночас побороли недугу 57 885 мешканців області.
Зокрема, минулої доби нових хворих виявили у:
Львівському районі -78:
- Брюховичі 1
- Львів 59
- Бібрка 6
- Великі Глібовичі 1
- Виписки 1
- Кимир 1
- Лани 1
- Перемишляни 5
- Свірж 2
- Сірники 1
Дрогобицькому районі-11:
- Меденичі 2
- Опори 1
- Дрогобич 2
- Стебник 4
- Трускавець 2
Стрийському районі-21:
- Cтрий 8
- Добрівляни 1
- Дуліби 1
- Угерсько 1
- Гніздичів 1
- Дев’ятники 2
- Жидачів 1
- Руда 1
- Ходорів 5
Червоноградському районі-13:
- Белз 2
- Борове 1
- Добрячин 2
- Забужжя 1
- Острівок 1
- Переспа 1
- Сокаль 4
- Кустин 1
Яворівському районі-15:
- Воля-Старицька 1
- Новояворівськ 6
- Чолгині 1
- Шкло 1
- Яворів 1
- Берегове 1
- Мостиська 1
- Санники 1
- Стоянці 1
- Хідновичі 1
Наразі в реанімації перебувають 119 пацієнтів з COVID, з них на апаратах ШВЛ – 26. В стаціонарах знаходиться 1276 хворих на коронавірус. Найбільше хворих перебуває у лікарні швидкої медичної допомоги Львова (189), у Львівській обласній інфекційній лікарні (128), у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (109), у Центрі легеневого здоров’я (94), у Стрийській міській лікарні (64), у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (60) та у Перемишлянській центральній районній лікарні (60).
Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.
Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.
Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.
Як писав Львівський портал, наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.
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Вероніка Рой