За добу коронавірусом захворіли 138 мешканців Львівщини

Станом на ранок 25 січня корона вірус підтвердили 69 403 мешканців Львівщини. За попередню добу лабораторії провели 189 тестувань методом ПЛР. З них інфікувалися Covid-19 138 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, за минулу добу у Львові та області виявили 138 нових випадків коронавірусу. Серед захворілих 60 осіб – львів’яни. Загалом від початку пандемії Covid-19 підтвердили у 69 403 мешканців Львівщини, з яких 33 142 – львів’яни.

На сьогодні від ускладнень Covid-19 померли 2 032 людей (+ 8 за минулу добу). Водночас побороли недугу 57 885 мешканців області (+285 за попередню добу).

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Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Як писав Львівський портал, наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

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