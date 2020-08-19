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Заступника Садового висміяли за повчання на надувному матраці

Наталя Дуляба

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Днями заступник міського голови Львова з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків потрапив у скандал. Посадовець опублікував відео, в якому став на захист своїх колег, яким за червень нарахували по 200 000 грн зарплати. При цьому сам Васьків відпочивав, безтурботно плаваючи у морі десь за кордоном. Така його цинічна відеофілософія обурила користувачів соцмереж, а згодом відомі львів’яни навіть висміяли чиновника, знявши власні відеопародії. Про це повідомляє Львівський портал.

Компрометуюче відео Геннадій Васьків опублікував на своїй сторінці у Facebook в суботу, 15 серпня. Посадовець, перебуваючи на відпочинку на морі, вирішив поговорити про майбутні місцеві вибори, зміни у державі та про те, що потрібно «правильно робити вибір».

Так, Васьків сказав, що встиг розвантажитися від роботи, тому готовий поговорити про «стратегічні речі», які принесуть зміни в Україні, а також став на захист інших заступників мера Львова, які отримують великі зарплати. Аргумент Геннадія Васьківа – такі професіонали повинні отримувати високу платню.

«Перш за все, ми маємо розуміти, що для того, щоб був порядок, нами повинні керувати професіонали, а не люди з вулиці. Ми повинні почати поважати одне одного і розуміти, що, будучи на державній службі чи у місцевому самоврядуванні, люди з досвідом не можуть працювати задурно. Вони не будуть працювати задурно, за копійки. Зарплати повинні відповідати рівню ринкових заробітних плат, які є у бізнесі. В іншому випадку не прийдуть ті, хто мають цінності, будуть приходити ті, хто йдуть красти», – відзначив Геннадій Васьків.

Зазначимо, що з кінця травня у Львівській міськраді та й сам Андрій Садовий нарікають на те, що через коронавірусну кризу у бюджеті бракує коштів. Через це місто нібито не мало змоги платити комунальникам зарплати, тому у мерії просували ідею взяття чергового кредиту у ЄБРР.

Натомість гроші на зарплати заступникам Садового і топ-чиновникам міської ради були. Наприклад, у липні заступниця мера з питань ЖКГ Ірина Маруняк отримала 224 000 грн, заступник з питань безпеки Сергій Бабак – 194 000 грн. Про таку платню чиновників львів’яни дізнались завдяки журналістським запитам Варіантів.

Відео Геннадія Васьківа активно коментували у Facebook, на нього також відреагували колишній головний архітектор Львова Юліан Чаплінський та депутат Львівської міськради Ігор Стояновський (донедавна входив у фракцію «Самопомочі»). Обоє записали відеопародії на Васьківа.

«…Вже якщо вибирати, то, певне, людину, яка вміє нормально плавати на матраці, тримати штурвал цього матрацу, мати нормальну хватку, щоб тримати Iphone і не впустити його у воду. Так що голосуйте, друзі, за професіоналів, а на крайняк – за своїх», – сказав у своєму відео Юліан Чаплінський, а згодом додав, що цей шарж був дружнім.

До речі, цю відеопародію вперше опублікував у соцмережах телеканал НТА. Юліан Чаплінський каже, що дозволу на це не давав і пригрозив журналістам судовим позовом.

«Чому так недолуго розвивається наша медицина? Та тому що нею мають керувати професіонали. І їм за це потрібно гідно платити, а не лише обіцяти, обіцяти ремонти з року в рік, обладнання в лізинг, якого, до речі, досі немає. Тому й довелося згадати, що хірургія – це праця руками, довелося брати все у свої руки і робити все самотужки. Я закликаю на виборах голосувати не за своїх, а за справжніх професіоналів, які працюють руками, а не за тих професіоналів, які роздають поради, плаваючи на матраці в Адріатичному морі», – підкреслив депутат Ігор Стояновський, який є заступником головлікаря 8-ої міської лікарні.

Свою відеокарикатуру на Васьківа відзняла ще одна колишня соратниця мера – депутатка Львівської міськради Ольга Посипанко, яка теж наприкінці травня пішла з фракції «Самопоміч». Вона, одягнувши протигаз, розкритикувала роботу «професіоналів», які досі не можуть каналізувати Рудно, яке входить у Залізничний район Львова.

«Центральною частиною селища Рудно тече лайно. Воно смердить. У 2017 році професіонали закопали сюди 11 млн грн, а потім професіонали забули побудувати насосну станцію. І коли ми з колегами передбачили 6 млн грн на її будівництво, вони перерозподілили ці гроші на власні премії і гідну оплату праці. Так-от не голосуйте за своїх професіоналів. Голосуйте за тих, хто не плаває, а працює», – наголосила Ольга Посипанко.

Спонтанний флешмоб у соцмережах отримав хештег #vaskivchallenge

Додамо, що цьогорічним передвиборчим гаслом «Самопомочі», судячи з політичної реклами партії, є гасло «Підтримуй своїх».

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