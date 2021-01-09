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Експерти назвали корисні властивості яблук

Вероніка Рой

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Головною складовою здорового способу життя є правильне харчування. Фрукти і овочі завжди були його основою. Серед фруктів експерти особливо рекомендують яблука. Вони радять включити їх в щоденний раціон. Існує величезний вибір сортів, кожен з яких містить в собі велику кількість поживних речовин. Фахівці назвали кілька основних причин їсти яблука кожен день. Про це пише Ukrhealth з посиланням на Eat This, Not That.

 

Яблука містять в собі клітковину, яка покращує травлення і відновлює мікрофлору кишечника. Цей фрукт також допомагає позбутися зайвої ваги. Було проведено дослідження, учасники якого пили від 240 до 720 мг яблучного соку близько 12 тижнів щодня. За підсумками експерименту з’ясувалося, що цей фрукт досить ефективний у зниженні ваги. Уточнюється, що 240 мг – це одне велике яблуко.

Хронічне запалення є причиною великого числа захворювань. Тому людині необхідно робити все можливе, щоб зменшити його, попереджають експерти. У цьому можуть допомогти яблука, оскільки вони багаті антиоксидантом під назвою кверцетин, який зменшує запалення в організмі. А антиоксиданти катехіни і вітамін С в складі здатні запобігати окислювальний стрес.

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Вживання яблук кожен день також може зробити позитивний вплив на рівень цукру в крові. Дослідження, проведене кілька років тому, показало, що наявність яблук в раціоні пов’язано зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу.

Один фрукт також містить 14% щоденної норми вітаміну С. Д остатня кількість цього вітаміну стимулює імунну систему. Крім того, щоденне вживання яблук пов’язане зі зниженням ризику смерті від серцевих захворювань і раку.

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