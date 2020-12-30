Шанс поширити COVID-19 залишається навіть після щеплення, – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що мандрівники мають дотримуватись правил карантину та проходити обов’язкову самоізоляцію навіть після вакцинації, оскільки залишається шанс передати вірус оточенню. Про це заявила заступниця генерального директора з програм ВООЗ, докторка Сумія Свамінатан, передає Громадське.

Вона зазначила, що наразі у ВООЗ немає доказів того, що люди, які зробили щеплення, не можуть передавати вірус іншим. Щоб запобігти можливому поширенню коронавірусу, мандрівники мають дотримуватись карантинних обмежень країн, які вони відвідують.

«Думаю, поки ми не дізнаємося більше, ми повинні припустити, що люди, яким було зроблено щеплення, також повинні дотримуватися тих самих запобіжних заходів, поки не буде встановлений певний рівень групового імунітету у населення», – каже докторка Свамінатан.

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Як повідомляв Львівський портал, вакцину від коронавірусу вже доставили в усі країни Європейського союзу, вакцинація стартувала у неділю, 27 грудня.

Водночас Угорщина розпочала вакцинацію від коронавірус на день раніше інших держав ЄС.

Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу. Наразі у Великобританії вакцинували понад 600 тисяч людей.

Що стосується України, то влада затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

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