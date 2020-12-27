У країнах ЄС стартувала масова COVID-вакцинація

Країни Європейського Союзу розпочали масову вакцинацію від COVID-19. Першими робитимуть щеплення людям похилого віку, медичним працівникам та деяким провідним політикам. Про це повідомляє Громадське з посиланням на Associated Press.

Перші щеплення в межах старту масової вакцинації були зроблені у неділю, 27 грудня, вранці. Зокрема, щеплення вже зробив прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш. Водночас в Італії вакцину ввели низці лікарів.

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Міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца наголосив, що старт масової вакцинації у Євросоюзі є «символом надії для континенту», однак поки не варто розслаблятися.

«Це прекрасний день, але нам все одно потрібно виявляти обережність … Ця вакцина – справжній шлях до закриття цього важкого сезону», – зазначив Сперанца.

Кожна країна Європейського Союзу сама вирішує, кому робитиме щеплення передусім. В Іспанії, Франції та Німеччині пріоритет надаватимуть людям похилого віку та мешканцям будинків для літніх людей. Водночас у Польщі першими вакцинуватимуть лікарів та інших працівників сфер, важливих у боротьбі з пандемією.

Для щеплень у Європейському Союзі використовують препарати від Pfizer і BioNTech. Цю вакцину 21 грудня схвалила Європейська комісія.

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, вакцин має вистачити для 450 мільйонів населення ЄС та країн, що входять до Європейської економічної зони.

«Вакцинація допоможе нам із часом повернутися до нормального життя. Щойно достатня кількість людей зробить щеплення, ми зможемо подорожувати, знову зустрічатися з друзями та родиною», – сказала фон дер Ляєн.

Як повідомляв Львівський портал, вакцину від коронавірусу вже доставили в усі країни Європейського союзу, вакцинація стартує у неділю, 27 грудня.

Водночас Угорщина розпочала вакцинацію від коронавірус на день раніше інших держав ЄС.

Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу. Наразі у Великобританії вакцинували понад 600 тисяч людей.

Що стосується України, то влада затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

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Фото: EPA-EFE / MARTIN DIVISEK