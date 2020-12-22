В Україні затвердили план вакцинації від COVID. Хто і коли отримає щеплення?

У вівторок, 22 грудня, оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України затвердив план імунізації населення від COVID-19. У ньому вже визначено, коли та які категорії населення мають отримати щеплення від коронавірусу. Про це інформує Центр громадського здоров’я.

Документ розробляли фахівці Центру громадського здоров’я України разом з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ.

«Цей документ буде гнучким, його будуть актуалізувати залежно від ситуації з COVID-19, оновлених даних по вакцинам, від доступності самої вакцини проти хвороби, а успіх його реалізації напряму залежить від партнерства і тісної співпраці з регіональними закладами охорони здоров’я, місцевими органами влади, лікарями та громадськістю», — наголосив в. о. генерального директора ЦГЗ Ігор Кузін.

Реклама партнерів

План передбачає, що протягом 2021–2022 років охоплять вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 % населення України, тобто 20 млн людей.

«Вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп ризику. Її проведення не заважатиме проведенню рутинної вакцинації відповідно до Календаря щеплень, щоб не допустити зниження рівня вакцинації від інших хвороб», — додав очільник ЦГЗ.

План оновлюватимуть щодва тижні, аби він відповідав реальній ситуації.

«Ми готові отримувати вакцину вже у першому кварталі 2021 року. Першочерговою буде вакцинація медиків, особливо тих, хто працює в стаціонарах, де надають лікування від COVID-19. Вакцинація для українців з непідконтрольної території також буде доступна — відповідна процедура буде затверджена окремим планом», — зазначив Ігор Кузін.

Планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:

січень–квітень 2021 року — люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;

— люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19; квітень–червень 2021 року — люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;

— люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги; червень–вересень 2021 року — люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

— люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави; вересень 2021 — березень 2022 року — люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Вакцинуватимуть населення на базі наявних пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати вакцини на 4 мільйони населення в рамках ініціативи COVAX. Це відбудеться наприкінці першого чи на початку другого кварталу 2021 року. В Україні вакцинацію від коронавірусу планують проводити у три етапи. У МОЗ кажуть, що першочергово вакцинації потребують люди, які належать до основних груп ризику. Це приблизно 21 млн громадян.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.