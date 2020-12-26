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У Великобританії від COVID вже вакцинували 600 тисяч людей

Соломія Головіна

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За період із 8 по 20 грудня Велика Британія змогла вакцинувати від коронавірусу 616 тисяч громадян. Про це мовиться у повідомленні уряду Великої Британії, передає УП.

 

Зокрема, в Англії вакцинували близько 521 тисячі осіб, у Шотландії – понад 56 тисяч, в Уельсі – 22,5 тисяч та близько 16 тисяч осіб отримали вакцину у Північній Ірландії.

Зазначається, що у першу чергу щеплення отримують мешканців будинків для літніх людей, особи старше 80 років, медичний та соціальний персонал.

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Загалом у країні працюють більше 500 пунктів вакцинації.

Зупиняти кампанію на період зимових свят не будуть.

Як повідомляв Львівський портал, Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу.

Також нещодавно ми повідомляли, що у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу.

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