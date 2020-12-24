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Уряд виділив понад мільярд гривень на закупівлю вакцини від COVID

Вероніка Рой

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Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу. Про це інформує Міністерство фінансів.

 

Проєктом постанови здійснено перерозподіл видатків державного бюджету. Зокрема збільшено видатки Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, яке прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.

Реалізація проєкту акту буде здійснюватися у межах загального та спеціального фондів Державного бюджету України на 2020 рік.

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Нагадаємо, в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

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