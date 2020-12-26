Угорщина першою з країн ЄС почала COVID-вакцинацію

Угорщина розпочала вакцинацію від коронавірус на день раніше інших держав ЄС. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

В Угорщині почали вакцинувати медиків, які працюють з хворими на COVID-19 у столиці Будапешті.

Як зазначається, першої партії доставленої в Угорщину вакцини компанії Pfizer достатньо для вакцинації 4 875 осіб.

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Першою працівницею, якій зробили щеплення, стала Адріенна Кертес, лікар центральної лікарні Дель-Пешт.

Масова вакцинація по всьому Європейському Союзу, де проживає майже 450 мільйонів людей, стане вирішальним кроком на шляху припинення пандемії, що призвела до загибелі понад 1,7 мільйона в усьому світі, падіння економіки та знищення бізнесу та робочих місць.

В Угорщині наразі зафіксували 315 362 випадки захворювання на COVID-19 та 8 951 смерть унаслідок недуги.

Як повідомляв Львівський портал, вакцину від коронавірусу вже доставили в усі країни Європейського союзу, вакцинація стартує у неділю, 27 грудня.

Що стосується України, то влада затвердила дорожню карту вакцинації від COVID в Україні у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.