«Нехай святкування буде тихим». Головний епідеміолог Львівщини розповіла, як безпечно відзначити Новий рік

Керівник Львівського обласного лабораторного центру, головний епідеміолог Львівщини Наталія Іванченко розповіла під час брифінгу 29 грудня, яким чином мешканцям області безпечно відсвяткувати новорічні свята в час пандемії COVID-19, щоб не наражати на небезпеку себе і своїх близьких.

«За цей тиждень ми спостерігаємо зменшення кількості звернень по медичну допомогу людей з ознаками ГРВІ. Загалом на 2 тисячі людей менше звернулося за цей тиждень у порівнянні з попереднім. Але чи залишиться така тенденція надалі?! Чи спостерігатимемо ми зростання кількості захворювання, великою мірою залежить від того, як ми відсвяткуємо новорічні свята», – резюмувала вона.

Зокрема головна епідеміологиня області зауважила, що при найменших простудних симптомах (нежить, дере горло) варто залишатися вдома – не брати участі ні в яких новорічних корпоративах, не приймати гостей у себе вдома. Утриматися від цього слід також, якщо особа ще чекає на результати свого ПЛР-тесту; або ж, якщо хтось із членів родини хворіє чи вже одужує, але все ще перебуває на ізоляції.

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«Як правильно відсвяткувати? Ідеальний варіант, якщо вдома зберуться люди, з якими ми й так контактуємо щоденно, тобто це найближча родина. Навіть, якщо ми давно не бачилися з кимось, скучили, не варто зустрічатися, оскільки не знаємо, хто є інфікованим і може виділяти вірус. Факт того, що людина вже перехворіла на COVID, не є 100% гарантією, що така людина не може бути джерелом інфікування для нас», – зазначила Наталія Іванченко.

При цьому вона додала, якщо ж все-таки приймаєте рішення святкувати у ресторані, то вимоги залишаються тими самими – якомога менший контакт з іншими незнайомими людьми.

«Нехай це святкування буде тихим, спокійним, затишним», – звернулася до мешканців Львівщини Наталія Іванченко.

Як повідомляв Львівський портал, згідно з опитуванням, 81% українців планує зустрічати Новий рік удома.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий закликав мешканців Львова залишатись у новорічну ніч вдома.

Нагадаємо, раніше Андрій Садовий висловлювався проти введення повного локдауну на зимові свята, бо у місті на Різдво «панує особлива атмосфера». Відтак у Львові не знали, як святкувати Новий рік та Різдво в час пандемії коронавірусу.

На початку грудня у Львові все ж вирішили відмовитися від гучних святкувань на Новий рік та Різдво. Втім головну ялинку міста таки встановили, також буде традиційне встановлення шопки і Дідуха. Також, незважаючи на відмову від гучних святкувань, традиційний Різдвяний ярмарок у Львові таки встановили. Всі деталі – за цим посиланням.

Згодом стало відомо, що на повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Однак Андрій Садовий запевнив, що попри локдаун Львів все одно буде святкувати Новий рік та Різдво.

З програмою заході на новорічно-різдвяні свята можна ознайомитися за посиланням.

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