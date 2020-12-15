Як у Львові відзначатимуть новорічно-різдвяні свята: програма

Попри пандемію коронавірусу у Львові не відмовились від відзначення новорічно-різдвяних свят. Цьогоріч святкові дійства відбуватимуться по-особливому: місто не організовує гучних святкувань та робить акцент на менші локації. Про це повідомляє Львівський портал.

Хоч у Львові не буде традиційних різдвяних ярмарків та концертів, для мешканців та гостей міста все одно приготували цікаву програму. Тож в управлінні туризму Львівської міськради опублікували перелік головних подій зимового міста.

18 грудня – відкриття головної новорічної ялинки Львова

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14 грудня на площі перед Оперним театром розпочали встановлювати 18-метрову новорічну красуню, яку привезли із села Опаки Дрогобицького району. Урочисте відкриття головної ялинки Львова відбудеться 18 грудня. Через карантинні обмеження кількість людей на заході буде обмеженою, проте всі охочі зможуть переглянути дійство онлайн о 18.00 год.

19 грудня – Різдвяний пляц за Арсеналом

За міським Арсеналом, між вулицями Староєврейська та Братів Рогатинців, з’явиться ціла площа, сповнена різдвяною атмосферою. Там будуть розташовані колиби і навіть своя ялинка, там ви знайдете смаколики та забави на будь-який смак. Атмосферне місце, де можна провести час з друзями та родиною або ж привести гостей, які завітали на свята до Львова, аби показати, яке воно, Львівське Різдво!

24 грудня – відкриття різдвяної шопки на площі Ринок

Різдвяну шопку почнуть встановлювати 24 грудня на площі Ринок, біля центрального входу до міської ради. Радуватиме вона нас впродовж усіх Різдвяних свят. Конструкція складатиметься із двометрових вирізьблених із тополі фігур, які розмальовували дітки зі Львова.

7-8 січня – Фестиваль Льодових скульптур 2021

Організатори запрошують львів’ян та гостей нашого міста відвідати казковий світ Льодових скульптур та спостерігати, як створюватимуться справжні шедеври з льоду.

7-8 січня – Різдво в Гаю 2021

Щорічне святкування Різдва з колядками та вертепами в Шевченківському Гаю відбудеться 7-8 січня. відвідайте незабутнє дійство, сповнене традиціями та звичаями, року за адресою: Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, вул. Чернеча гора, 1.

Львівські ковзанки просто неба

Традиційно, на площі Ринок становили ковзанку просто неба, тож всі охочі вже можуть покататися на ковзанах, насолоджуючись красою львівських кам’яниць довкола.

Графік роботи: 10:00-21:00год; регулярні перерви на чистку льоду – 30-40 хвилин.

Ціни на квитки: для дорослих: пн-чт – 110 грн, пт-нд – 150 грн; для дітей дo 12 рoкiв: пн-чт – 90 грн, пт-нд – 110.

З 10 грудня розпочала роботу і найбільша у Львові ковзанка спортивно-розважального комплексу «Медик», що знаходиться за адресою вул. Горбачевського, 24.

Графік роботи: 11:00-23:00 год.

Ціни на квитки: для дорослих: пн-чт – 100 грн, пт-нд – 120 грн; для дітей дo 12 рoкiв: пн-чт – 80 грн, пт-нд – 100.

З 14 грудня працює Різдвяний ярмарок

Щорічно у Львові під час новорічних свят працює різдвяний ярмарок. Проте його формат трішки змінений: у місті встановили декілька невеликих локацій, де проводиться «святкова вулична торгівля». Всі деталі – за цим посиланням.

Різдвяна вистава, балет чи святковий концерт

Львівські театрали вже підготували святкову програму для дітей та дорослих. Також відбудуться різдвяні концерти у філармонії та Органному залі. Артисти підготували святкову добірку подій, яку ви знайдете за посиланням.

Нагадаємо, донедавна у Львові не знали, як святкувати Новий рік та Різдво в час пандемії коронавірусу. Андрій Садовий висловлювався проти введення повного локдауну на зимові свята, бо у місті на Різдво «панує особлива атмосфера».

На початку грудня у Львові все ж вирішили відмовитися від гучних святкувань на Новий рік та Різдво. Нещодавно Андрій Садовий запевнив, що попри запланований локдаун Львів все одно буде святкувати Новий рік та Різдво.

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Фото: Львівський портал, Управління туризму ЛМР