81% українців планує зустрічати Новий рік удома, – опитування

Зустріти новий 2021 рік удома, в колі родини, планує 81% українців. Натомість майже кожен десятий (9%) сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів. Про це свідчать результати опитування проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зазначається, що у порівнянні з 2018 і 2019 роками дуже помітний вплив епідемії коронавірусу: майже на 14% зросла кількість опитаних, які проведуть Новий рік у родинному колі, і вдвічі зменшилася частка тих, хто піде в гості.

Водночас кожна п’ята молода людина (або 23% від опитаних віком 18–29 років) планує зустріти Новий рік у компанії. Серед опитаних віком від 60 років 7% проведуть новорічну ніч самі перед телевізором, а 6% взагалі не святкуватимуть.

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Причому серед чоловіків більше (12,5%) тих, хто схильні святкувати у колі друзів і компанії, ніж серед жінок (6%). Загалом в опитаних майже зникло бажання проводити Новий рік у громадському закладі чи на публічному святкуванні.

Як повідомляв Львівський портал, міський голова Львова Андрій Садовий закликав мешканців Львова залишатись у новорічну ніч вдома.

Нагадаємо, раніше Андрій Садовий висловлювався проти введення повного локдауну на зимові свята, бо у місті на Різдво «панує особлива атмосфера». Відтак у Львові не знали, як святкувати Новий рік та Різдво в час пандемії коронавірусу.

На початку грудня у Львові все ж вирішили відмовитися від гучних святкувань на Новий рік та Різдво. Втім головну ялинку міста таки встановили, також буде традиційне встановлення шопки і Дідуха. Також, незважаючи на відмову від гучних святкувань, традиційний Різдвяний ярмарок у Львові таки встановили. Всі деталі – за цим посиланням.

Згодом стало відомо, що на повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Однак Андрій Садовий запевнив, що попри локдаун Львів все одно буде святкувати Новий рік та Різдво.

З програмою заході на новорічно-різдвяні свята можна ознайомитися за посиланням.

Опитування проводили з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитали 2004 людей віком від 18 років методом особистого інтерв’ю face-to-face, які проживають у 131 населеному пункті. Статистична похибка не перевищує 3,3%. Фінансування опитування здійснене в межах проєкту «МАТРА» Посольства Королівства Нідерландів.

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