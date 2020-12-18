Відкриття головної ялинки Львова. Наживо

У п’ятницю, 18 грудня, о 18:00 год. у Львові відкривають головну ялинку міста. Через карантинні обмеження всіх охочих запрошують переглянути дійство онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У програмі заходу передбачення передачу пластунами Вифлеємського вогню миру, виступ хорової капели «Дударик» та безпосереднє засвічення головної ялинки Львова.

Зазначимо, що після цієї події із нового фонтану біля Оперного театру, який щодня грає класичну музику, лунатимуть колядки.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Як повідомляв Львівський портал, 14 грудня до Львова із Дрогобицького лісництва привезли головну ялинку міста. Традиційно її встановили біля Львівського оперного театру.

Нагадаємо, донедавна у Львові не знали, як святкувати Новий рік та Різдво в час пандемії коронавірусу. Андрій Садовий висловлювався проти введення повного локдауну на зимові свята, бо у місті на Різдво «панує особлива атмосфера».

На початку грудня у Львові вирішили відмовитися від гучних святкувань на Новий рік та Різдво. Втім головну ялинку міста таки встановлять, також буде традиційне встановлення шопки і Дідуха.

Нещодавно стало відомо, що, незважаючи на відмову від гучних святкувань, традиційний Різдвяний ярмарок у Львові таки буде. Але його фактично «подрібнили» на 6-8 менших локацій і назвали «святковою вуличною торгівлею». Всі деталі – за цим посиланням.

Нещодавно Андрій Садовий запевнив, що попри запланований локдаун Львів все одно буде святкувати Новий рік та Різдво.

З програмою заході на новорічно-різдвяні свята можна ознайомитися за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Відео: НТА

Фото: Львівський портал