У Польщі почали вакцинувати населення від COVID-19

У Польщі в неділю, 27 грудня, почалася масова вакцинація населення проти коронавірусу препаратом компанії Pfizer і BioNTech. Перша партія налічує приблизно 10 тисяч доз вакцини. Про це повідомляє РБК-Укаїна з посиланням на TVN24.

До кінця грудня в Польщі будуть доставлені ще 300 тисяч доз, до кінця січня – 1,5 млн доз. Через 21 день повинна бути введена друга доза вакцини. Це дозволить посилити ефект від щеплення.

Друга партія вакцин повинна бути доставлена в польські лікарні 4 січня. Всі пацієнти, які пройдуть вакцинацію сьогодні, будуть повторно щеплені автоматично.

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«Від сьогодні ми можемо почати змінювати наше майбутнє. У нас є дієвий інструмент боротьби з епідемією. Наше завтра тепер у наших руках. Важливо, щоб ми максимально використовували цей інструмент», – сказав міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельскі.

Як повідомляв Львівський портал, вакцину від коронавірусу вже доставили в усі країни Європейського союзу, вакцинація стартувала у неділю, 27 грудня.

Водночас Угорщина розпочала вакцинацію від коронавірус на день раніше інших держав ЄС.

Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу. Наразі у Великобританії вакцинували понад 600 тисяч людей.

Що стосується України, то влада затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.