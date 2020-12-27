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Європол попереджає про шахрайство з вакцинами від коронавірусу

Соломія Головіна

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У зв’язку з початком масової вакцинації від коронавірусу в Європейському Союзі Європол попереджає про шахрайство. Мовляв, існує реальна небезпека, що злочинці спробують скористатися величезним попитом. Про це заявила глава Європолу Катрін де Боллє, передає Громадське з посиланням на Deutsche Welle.

 

За її словами, на можливе шахрайство вказують пропозиції продажу вакцини, які почали з’являтися у соціальних мережах. Ті, хто вирішать купити вакцину у шахраїв, ризикують втратити свої гроші чи, у гіршому випадку, отримати замість них фальшивку.

«Якщо людина стане жертвою подібного шахрайства, це, звісно, може мати серйозну шкоду для здоров’я», – попередила очільниця Європолу.

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Вона додала, що Європол вже повідомив про ці побоювання державам-членам Євросоюзу та закликав їхні поліцейські відомства бути пильними. Своєю чергою, правоохоронці мають бути готові до спроб крадіжки вакцини проти коронавірусу, додала Катрін де Боллє.

Як повідомляв Львівський портал, вакцину від коронавірусу вже доставили в усі країни Європейського союзу, вакцинація стартувала у неділю, 27 грудня.

Водночас Угорщина розпочала вакцинацію від коронавірус на день раніше інших держав ЄС.

Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу. Наразі у Великобританії вакцинували понад 600 тисяч людей.

Що стосується України, то влада затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

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