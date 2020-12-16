COVID-19 в Україні: за добу померли 264 людини

Станом на ранок середи, 16 грудня, в Україні лабораторно підтвердили 919 704 випадки коронавірусу. За минулу добу виявили 10 622 нових хворих, втім 264 людини померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 919 704 людини. Протягом вівторка, 15 грудня, діагноз встановили ще 10 622 новим хворим, серед них 579 медиків та 501 дитина. Також 12 549 пацієнтів одужали за останню добу.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (1858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 15 744 людини (+264 особи за минулу добу). Одужали 535 417 українців (+12 549 осіб за минулу добу).

Зазначимо, минулого тижня в Україні фіксували рекордну добову смертність від коронавірусу: 8 грудня – 276 людей, 9 грудня – 266 людей, 10 грудня – 285 людей.

Наразі коронавірус виявили у:

м. Київ – 95 160 випадків;

Харківська область – 63 178 випадків;

Одеська область – 59 974 випадки;

Львівська область – 54 833 випадки;

Дніпропетровська область – 50 316 випадків;

Київська область – 50 040 випадків;

Запорізька область – 43 835 випадків;

Івано-Франківська область – 41 082 випадки;

Чернівецька область – 37 266 випадків;

Рівненська область – 36 974 випадки;

Сумська область – 36 251 випадок;

Хмельницька область – 35 157 випадків;

Житомирська область – 34 611 випадків;

Черкаська область – 32 803 випадки;

Тернопільська область – 31 581 випадок;

Донецька область – 30 466 випадків;

Полтавська область – 30 466 випадків;

Волинська область – 28 923 випадки;

Закарпатська область – 26 432 випадки;

Чернігівська область – 25 330 випадків;

Миколаївська область – 24 749 випадків;

Вінницька область – 20 093 випадки;

Херсонська область – 14 643 випадки;

Луганська область – 8 166 випадків;

Кіровоградська область – 7 375 випадків.

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

У МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

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