Минулої доби від коронавірусу в Україні померло 276 людей

Станом на ранок середи, 9 грудня, в Україні лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 12 585 нових хворих. Про це у Facebook інформує міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

З 12 585 нових випадків коронавірусної інфекції – 654 дитини та 682 медпрацівники. За минулу добу було госпіталізована 1 281 особа.

За увесь період пандемії коронавірус підхопили 845 343 особи. Від ускладнень інфекції померло 14 204 (+276 за попередню добу). Натомість побороти нудугу вдалося 451 118 людям (+14 554 за останню добу).

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.

Коронавірусна інфекція виявлена:

Київ – 84 538 (+1 728)

Харківська область – 60 273 (+534)

Одеська область – 54 123 (+1 270)

Львівська область – 51 375 (+588)

Дніпропетровська область – 46 056 (+304)

Київська область – 45 497 (+943)

Івано-Франківська область – 39 730 (+189)

Запорізька область – 38 698 (+813)

Чернівецька область – 35 826 (+204)

Рівненська область – 34 578 (+490)

Сумська область – 34 226 (+322)

Хмельницька область – 32 960 (+421)

Житомирська область – 32 498 (+144)

Тернопільська область – 30 203 (+226)

Черкаська область – 28 728 (+815)

Полтавська область – 27 222 (+651)

Донецька область – 27 044 (+809)

Волинська область – 26 832 (+357)

Закарпатська область – 25 029 (+143)

Чернігівська область – 22 167 (+568)

Миколаївська область – 22 127 (+329)

Вінницька область – 18 988 (+164)

Херсонська область – 12 826 (+333)

Луганська область – 7 275 (+134)

Кіровоградська область – 6 624 (+106)

Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця року в Україні за добу коронавірусом заражатимуться близько 20 тисяч людей.

Тим часом у МОЗ раніше заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Зважаючи на захворюваність, з 14 по 30 листопада в Україні діяв карантин вихідного дня. Втім прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

Відтак Україні запропонували ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво. ЗМІ писали про два варіанти його введення: з 25 грудня по 17 січня та з 7 по 20 грудня.

Згодом у МОЗ заявили, що повний локдаун варто ввести після Нового року. Що працюватиме під час січневого карантину, читайте за цим посиланням.

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