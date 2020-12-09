Минулої доби від коронавірусу в Україні померло 276 людей

Станом на ранок середи, 9 грудня, в Україні лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 12 585 нових хворих. Про це у Facebook інформує міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
З 12 585 нових випадків коронавірусної інфекції – 654 дитини та 682 медпрацівники. За минулу добу було госпіталізована 1 281 особа.
За увесь період пандемії коронавірус підхопили 845 343 особи. Від ускладнень інфекції померло 14 204 (+276 за попередню добу). Натомість побороти нудугу вдалося 451 118 людям (+14 554 за останню добу).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.
Коронавірусна інфекція виявлена:
- Київ – 84 538 (+1 728)
- Харківська область – 60 273 (+534)
- Одеська область – 54 123 (+1 270)
- Львівська область – 51 375 (+588)
- Дніпропетровська область – 46 056 (+304)
- Київська область – 45 497 (+943)
- Івано-Франківська область – 39 730 (+189)
- Запорізька область – 38 698 (+813)
- Чернівецька область – 35 826 (+204)
- Рівненська область – 34 578 (+490)
- Сумська область – 34 226 (+322)
- Хмельницька область – 32 960 (+421)
- Житомирська область – 32 498 (+144)
- Тернопільська область – 30 203 (+226)
- Черкаська область – 28 728 (+815)
- Полтавська область – 27 222 (+651)
- Донецька область – 27 044 (+809)
- Волинська область – 26 832 (+357)
- Закарпатська область – 25 029 (+143)
- Чернігівська область – 22 167 (+568)
- Миколаївська область – 22 127 (+329)
- Вінницька область – 18 988 (+164)
- Херсонська область – 12 826 (+333)
- Луганська область – 7 275 (+134)
- Кіровоградська область – 6 624 (+106)
Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця року в Україні за добу коронавірусом заражатимуться близько 20 тисяч людей.
Тим часом у МОЗ раніше заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.
Зважаючи на захворюваність, з 14 по 30 листопада в Україні діяв карантин вихідного дня. Втім прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.
Відтак Україні запропонували ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво. ЗМІ писали про два варіанти його введення: з 25 грудня по 17 січня та з 7 по 20 грудня.
Згодом у МОЗ заявили, що повний локдаун варто ввести після Нового року. Що працюватиме під час січневого карантину, читайте за цим посиланням.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Вероніка Рой