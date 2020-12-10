За добу коронавірус забрав життя 266 українців

Станом на ранок четверга, 10 грудня, в Україні лабораторно підтвердили 858 714 випадків коронавірусу. За минулу добу захворіла та одужала практично однакова кількість українців, втім померли аж 266 людей. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились 858 714 людей. Протягом середи, 9 грудня, діагноз встановили ще 13 371 новому хворому, серед них 580 медиків та 652 дитини. Також 13 903 пацієнти одужали за останню добу.
Найбільше нових хворих виявили у Києві (1899), Запорізькій (1060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.
Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли людей 14 470 (+266 осіб за минулу добу). Одужав 465 021 українець (+13 903 особи за минулу добу).
Зазначимо, що напередодні коронавірус забрав життя 276 українців, що є добовим рекордом.
Наразі коронавірус виявили у:
- м. Київ – 86 437 випадків;
- Харківська область – 60 992 випадки;
- Одеська область – 54 840 випадків;
- Львівська область – 51 915 випадків;
- Дніпропетровська область – 46 891 випадок;
- Київська область – 46 211 випадків;
- Івано-Франківська область – 40 007 випадків;
- Запорізька область – 39 758 випадків;
- Чернівецька область – 36 044 випадки;
- Рівненська область – 35 034 випадки;
- Сумська область – 34 611 випадків;
- Хмельницька область – 33 426 випадків;
- Житомирська область – 32 987 випадків;
- Тернопільська область – 30 462 випадки;
- Черкаська область – 29 449 випадків;
- Донецька область – 27 678 випадків;
- Полтавська область – 27 772 випадки;
- Волинська область – 27 194 випадки;
- Закарпатська область – 25 344 випадки;
- Миколаївська область – 22 621 випадок;
- Чернігівська область – 22 616 випадків;
- Вінницька область – 19 206 випадків;
- Херсонська область – 13 039 випадків;
- Луганська область – 7 436 випадків;
- Кіровоградська область – 6 744 випадки.
Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця року в Україні за добу коронавірусом заражатимуться близько 20 тисяч людей.
Тим часом на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.
На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.
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Наталя Дуляба