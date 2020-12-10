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За добу коронавірус забрав життя 266 українців

Наталя Дуляба

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Станом на ранок четверга, 10 грудня, в Україні лабораторно підтвердили 858 714 випадків коронавірусу. За минулу добу захворіла та одужала практично однакова кількість українців, втім померли аж 266 людей. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

Загалом в Україні коронавірусом заразились 858 714 людей. Протягом середи, 9 грудня, діагноз встановили ще 13 371 новому хворому, серед них 580 медиків та 652 дитини. Також 13 903 пацієнти одужали за останню добу.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (1899), Запорізькій (1060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли людей 14 470 (+266 осіб за минулу добу). Одужав 465 021 українець (+13 903 особи за минулу добу).

Зазначимо, що напередодні коронавірус забрав життя 276 українців, що є добовим рекордом.

Наразі коронавірус виявили у:

  • м. Київ – 86 437 випадків;
  • Харківська область – 60 992 випадки;
  • Одеська область – 54 840 випадків;
  • Львівська область – 51 915 випадків;
  • Дніпропетровська область – 46 891 випадок;
  • Київська область – 46 211 випадків;
  • Івано-Франківська область – 40 007 випадків;
  • Запорізька область – 39 758 випадків;
  • Чернівецька область – 36 044 випадки;
  • Рівненська область – 35 034 випадки;
  • Сумська область – 34 611 випадків;
  • Хмельницька область – 33 426 випадків;
  • Житомирська область – 32 987 випадків;
  • Тернопільська область – 30 462 випадки;
  • Черкаська область – 29 449 випадків;
  • Донецька область – 27 678 випадків;
  • Полтавська область – 27 772 випадки;
  • Волинська область – 27 194 випадки;
  • Закарпатська область – 25 344 випадки;
  • Миколаївська область – 22 621 випадок;
  • Чернігівська область – 22 616 випадків;
  • Вінницька область – 19 206 випадків;
  • Херсонська область – 13 039 випадків;
  • Луганська область – 7 436 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 744 випадки.

Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця року в Україні за добу коронавірусом заражатимуться близько 20 тисяч людей.

Тим часом на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

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