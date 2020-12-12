У МОЗ прогнозують по 20 тисяч випадків Covid за добу вже на початку січня

В Міністерстві охорони здоров’я вважають, що вже на початку січня в Україні за добу коронавірус виявлятимуть у 20 тисяч людей. Саме тому в країні й вирішили значно посилити карантин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

За підрахунками міністерства, вже на початку січня показники захворюваності на коронавірус можуть сягнути до 20 тисяч нових випадків на добу. Саме тому жорсткий карантин в Україні введуть у січні.

«Медична система України здатна витримати таке навантаження. Але вона вже зараз працює у напруженому режимі. Тому головна мета введення посиленого карантину – максимально розвантажити медичну систему до початку лютого», – сказав очільник МОЗ Максим Степанов.

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За його словами, за час локдауну вдасться розірвати ланцюг передачі вірусу. Водночас міністр охорони здоров’я заявив, що жорсткий карантин вводять для всіх сфер економіки, наприклад, свою роботу не зупинятиме громадський транспорт.

«З епідеміологічної точки зору введення жорсткого карантину є дуже дієвим способом розірвання ланцюга передачі вірусу. Водночас ми розуміємо, в яких економічних умовах знаходиться країна. Тому постійно намагаємося знаходити баланс між епідемічними заходами і збереженням звичного способу життя», – наголосив Степанов.

Нагадаємо, в уряді ще на початку листопада заявили, що до кінця року в Україні за добу коронавірусом заражатимуться близько 20 тисяч людей. Тоді ж у МОЗ говорили, що ситуація з поширенням COVID-19 наближається до критичної.

Відтак у листопаді в Україні ввели карантин вихідного дня, тому захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

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