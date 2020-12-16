Коронавірус виявили ще у 600 мешканців Львівщини

Станом на ранок середи, 16 грудня, коронавірус підтвердили у 54 833 мешканців Львівщини. За минулу добу виявили 600 нових хворих, ще 20 людей померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Так, станом на 16 грудня коронавірус на Львівщині підхопили вже 54 833 людей.

Протягом вівторка, 15 грудня, лабораторні центри провели 1442 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 600, тобто майже 42% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 372 осіб – це львів’яни.

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У мерії кажуть, що черг у лабораторіях зараз немає.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 1562 людей (+20 за останню добу). Побороти недугу зуміли 39 564 пацієнти (+385 за минулу добу).

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на початок грудня він становить 46%.

Наразі 70% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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