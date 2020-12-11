Старосамбірська ЦРЛ прийматиме хворих на COVID

До переліку COVID-лікарень офіційно внесли Львівську клінічну лікарню на залізничному транспорті та Старосамбірську центральну районну лікарню. Наразі ці заклади перебувають на етапі контрактування із Національною службою здоров’я України. Про це 11 грудня під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

У залізничній лікарні планують розгорнути 100 ліжок, половина з яких є забезпечені киснем. У Старому Самборі буде 70 ліжок, 60 з яких уже мають кисень.

«Щойно закінчиться етап контрактування, заклади будуть у повній готовності до роботи. Залежно від епідситуації зможемо їх залучити. Станом на сьогодні ліжкової бази є достатньо, однак це не означає, що так буде і надалі. Погіршення ситуації може статись найближчим часом, тому готовність має бути 100-відсоткова», – зазначив Орест Чемерис.

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У Львівській ОДА зазначають, що після укладання угод з НЗСУ лікарні отримають фінансування на закупівлю медикаментів, засоби індивідуального захисту та на виплату 300% медичному персоналу, який буде надавати допомогу пацієнтів із ковідом.

Зазначимо, про те, що лікарня Львівської заліpниці прийматиме хворих на коронавірус стало відомо наприкінці листопада.

Станом на сьогодні на Львівщині кількість ліжок, відведених під лікування COVID-19, наразі становить 3465 одиниць. Проте це число планують збільшити до 6 тисяч.

Як повідомляв Львівський портал, наразі хворих на коронавірусну інфекцію приймають 22 медзаклади Львівщини.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 20 листопада він становить 55%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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