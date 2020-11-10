У міській лікарні Нового Роздолу планують облаштувати «ковідне» відділення

У Новороздільській міській лікарні збираються відкрити відділення для хворих на коронавірус. Про це 10 листопада під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, згідно рішенням обласної комісії ТЕБ і НС медзаклад розглядають як такий, де можна розгорнути роботу з хворими на коронавірус.

«Ми попередньо плануємо розгортати роботу на базі Новороздільської міська лікарня у кількості 100 ліжок», – зазначив Орест Чемерис.

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Додамо, що наразі хворих на коронавірус у Львівській області приймає 22 медзаклади, а саме:

Львівська обласна інфекційна лікарня;

Центр легеневого здоров’я;

Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи;

Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»;

Львівська обласна клінічна лікарня;

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова;

1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева;

5-а міська клінічна лікарня м. Львова;

8-ма міська клінічна лікарня м. Львова;

пологовий клінічний будинок №1 м. Львова;

Стрийська міська лікарня;

Стебницькій міській лікарня;

Рудківська лікарня;

Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи;

Кам’янка-Бузька центральна районна лікарня;

Сокальська ЦРЛ;

Жовківська ЦРЛ;

Жидачівська ЦРЛ.

Як відомо, від початку пандемії у області підтверджено 34 304 випадки інфікування COVID-19. При цьому 995 людей померло, 21 679 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 6 листопада стаціонари області заповнені на 62,3%.

Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх планують облаштовувати на базі спорткомплексів, зокрема мова йде про «Арену Львів».

Також медики заявили, що 16 людей на Львівщині повторно заразились коронавірусом.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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