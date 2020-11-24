У «ЄС» пояснили, навіщо потрібна була перша сесія ЛМР без Садового

У фракції «Європейської солідарності» заявили, що скликання першої сесії новообраної Львівської міськради 24 листопада необхідне було, аби «Слуги народу» не скасували в суді результати виборів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «ЄС».

У львівському осередку партії кажуть, що перша сесія Львівської міськради VIII скликання, яка пройшла 24 листопада без мера Андрія Садового, є законною. Зібрати депутатів на засідання вирішили, аби «захистити волевиявлення львів’ян 25 жовтня» і легітимізувати нову раду.

«Результат виборів до Львівської міської ради атакувала зелена влада, оскільки її «слуги» не потрапили до міської ради. Через суди вони дотепер намагаються оскаржити та скасувати результати виборів. Вчора відбувся з цього приводу черговий суд. Запуск роботи Львівської міської ради – це головний елемент захисту вибору львів’ян від спроб влади скасувати результати. В межах чинного законодавства ми провели всі необхідні процесуальні рішення для легітимації обраної Львівської міської ради», – написав на своїй сторінці у Facebook депутат від «ЄС» Петро Адамик.

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Про те, що «Слуга народу» оскаржує у суді результати виборів до міськради Львова стало відомо на початку листопада. Визнати вибори у мерію намагався й представник партії «Наш край», але йому це не вдалося.

Водночас у «ЄС» пояснюють, що легітимізацію Львівської міськради VIII скликання забезпечило складання присяги депутатами і обрання тимчасової президії. Після цього розпочнеться процес легітимації органів влади в усіх населених пунктах, які входять до складу Львівської ОТГ.

«Втратять повноваження чинні ради в межах Львівської ОТГ, а голови будуть тимчасово керувати до обрання виконавчого комітету ради Львівської міської ради. Окремо хочемо наголосити, що міський голова Львова Андрій Садовий та увесь виконком залишаються у всіх повноваженнях як виконавчі структури міської влади», – запевняють у партії.

Зазначимо, раніше Львівська міська ТВК призначила першу сесію новообраної Львівської міськради на 3 грудня. Вночі на 23 листопада вона призначила нову дату – 24 листопада.

Таке рішення ТВК прийняла через подані скарги новообраних депутатів Львівської міськради від «ЄС» Юрія Ломаги, Олексія Різника, Сергія Іваха, Остапа Доскіча та Олени Пелех.

Раніше у «Європейській солідарності» говорили, що перша сесія міськради Львова 24 листопада потрібна, аби не порушувати законодавство.

Як писав Львівський портал, проведена 24 листопада перша сесія новообраної Львівської міськради припинила повноваження мера Андрія Садового. Керувати містом він не може, бо його не визнали переможцем виборів, ще триває підрахунок голосів.

Фактично керівництво містом до моменту, коли Андрій Садовий знову набуде повноважень мера, здійснюватиме тимчасова президія, до складу якої увійшли п’ять депутатів.

Зауважимо, що тимчасова президія виконує функції мера під час сесій Львівської міськради. За відсутності міського голови першою особою міста є секретар Львівської міськради, але його теж ще не призначено. Відтак де-факто Львів на певний час залишився без офіційного керівника.

Тимчасова президія може скликати сесію, яка призначить секретаря-в.о.міського голови, заступників міського голови, членів виконкому, голів комісій та прийме будь-які інші рішення.

Тим часом голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький заявив, що результати виборів міського голови Львова планують оголосити протягом двох-трьох днів, тобто максимум до 27 листопада. Лише після цього скличуть сесію міської ради, на якій Андрій Садовий зможе скласти присягу.

Зі свого боку Львова Андрій Садовий скликання першої сесії Львівської міськради на 24 листопада назвав «узурпацією влади», адже нова рада запрацювала без нього. Рішення ТВК мерія оскаржує у суді.

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