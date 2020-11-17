Вибори до Львівської міськради: «Наш край» програв апеляцію

Кандидат у депутати Львівської міськради від партії «Наш край» Євгеній Лозинський програв апеляцію, якою хотів домогтися, аби вибори до мерії Львова визнали незаконними. Про це Львівському порталу повідомили у Громадянській мережі «Опора».

Так, 13 листопада Восьмий апеляційний адміністративний суд розглянув апеляційну скаргу кандидата у депутати Львівської міської ради від партії «Наш край» Євгенія Лозинського на рішення Львівського окружного адміністративного суду від 9 листопада 2020 року. У ній Лозинський просив скасувати рішення Львівського окружного адміністративного суду.

Євгеній Лозинський подав у суд на Львівську міську ТВК, вимагав визнати її дії протиправними та призначити перевірку голосів на 6 виборчих дільницях. Львівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні його позовної заяви.

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Відтак Лозинський подав апеляцію, втім на судове засідання не з’явився. Його позицію представляла захисниця, яка зазначила, що Євгеній Лозинський не погоджується із рішенням першої інстанції і просить визнати протиправними дії Львівської міської ТВК та провести звірку протоколів на виборчих дільницях у двох територіальних виборчих округах міста Львова.

Представник Львівської міської ТВК, як і треті сторони, просили колегію суддів відмовити у позовній заяві Євгенію Лозинському.

Третіми сторонами у справі виступили усі п’ять партій, які згідно з протоколом Львівської міської територіальної виборчої комісії подолали 5% бар’єр і потрапили у Львівську міськраду: «Європейська Солідарність», Об’єднання «Самопоміч», «Голос», «Варта», ВО «Свобода».

Колегія суддів, вислухавши усі сторони, вирішила апеляційну скаргу Євгенія Лозинського залишити без задоволення, а рішення Львівського окружного адміністративного суду залишити без змін.

Нагадаємо, партія «Слуга народу», яка не подолала 5% бар’єр, також вирішила оскаржувати результати виборів до Львівської міської ради.

Як відомо, до Львівської міської ради пройшли п’ять партій, які розділили між собою 64 депутатські мандати: «Європейська Солідарність», «Самопоміч», «Голос», «Варта», «Свобода». Детальніше ознайомитися із переліком новообраних обранців громади можна тут.

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Фото: «Опора»