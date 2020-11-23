Перша сесія ЛМР: в «ЄС» відповіли Садовому на «узурпацію влади»

Голова фракції «Європейської солідарності» у Львівській міськраді Петро Адамик заявив, що депутатів на першу сесію потрібно зібрати саме 24 листопада, аби не порушувати законодавство України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Адамика, рішення ТВК про перенесення першої сесії Львівської міськради з 3 грудня на вівторок, 24 листопада, є законним.

Таким чином комісія виконала норму статті 46 ЗУ «Про місцеве самоврядування», яка передбачає, що першу сесію новообраної ради скликає відповідна ТВК не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради (2/3).

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Втім якщо на момент проведення першої сесії офіційних результатів виборів міського голови ще немає, то рада має обрати тимчасову президію (5 осіб) з-поміж депутатів. Вони почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради.

«Тобто ми, депутати, вимагаємо виправити помилку та провести першу сесію відповідно до закону. Ми не хочемо розпочинати роботу з порушень законодавства. Якщо чиновники Андрія Садового не виконають рішення ТВК та норми закону і не забезпечать можливість (приміщення, зокрема) для проведення першої сесії Львівської міськради, то якраз такі кроки й будуть свідчити про спробу узурпації влади», – написав Петро Адамик.

Зазначимо, що рішення про перенесення першої сесії новообраної Львівської міськради ТВК прийняла в неділю, 22 листопада, о 23:55 год. Причиною цього стали скарги депутатів від «ЄС».

За даними очільника «Секретаріату ради» Юрія Лукашевського, такі скарги в ТВК подали новообрані депутати Львівської міськради від «ЄС» Юрій Ломага, Олексій Різник, Сергій Івах, Остап Доскіч та Олена Пелех.

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Міський голова Львова Андрій Садовий назвав таке рішення ТВК «узурпацією влади», адже в такому випадку нова Львівська міськрада запрацює без нього. Згадане рішення мерія оскаржує у суді.

Зауважимо, що під час першої сесії Львівської міськради присяги складають новообрані депутати, міський голова, обирають секретаря ради, президію. 24 листопада Андрій Садовий, незважаючи на перемогу на виборах, участі у цьому взяти не зможе, оскільки офіційна процедура визнання його новим головою Львівської ОТГ ще не завершена.

Як наголошував сам Садовий, нова Львівська міська рада без нього зможе обирати керівні органи: президію, секретаря-в.о.міського голови, заступників міського голови, членів виконкому, голів комісій тощо, приймати будь-які інші рішення. Проте відповідальність за них згодом доведеться нести саме йому.

Нагадаємо, у другому турі виборів голови Львівської ОТГ перемагає чинний мер Львова Андрій Садовий.

Наразі у Львові опрацювали майже 98% протоколів. Андрій Садовий набирає більше 61% голосів виборців, Олег Синютка – 36%.

Явка у другому турі виборів склала лише 38%, тобто свої голоси віддали 222 839 львів’ян.

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