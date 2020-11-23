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Садовий заявив про спробу узурпація влади у Львові

Вероніка Рой

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Львівська міська ТВК ухвалила рішення, якою перенесла сесію Львівської міської ради за участю новообраних депутатів з 3 грудня на вівторок, 24 листопада. Своєю чергою мер Львова Андрій Садовий переконаний, що таке рішення має на меті узурпувати владу в місті. Про це Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 

«Цієї ночі відбулась нечувана річ, яка має на меті узурпувати владу в місті, попри волевиявлення львів‘ян.  Міська виборча комісія ухвалила рішення перенести дату першої сесії міської ради з 3-го грудня на 24-те листопада – це вже завтра. Хоча попередньо та ж ТВК призначила засідання на 3 грудня, щоб провести присягу і депутатів, і міського голову одночасно. Діяли вночі, без зайвих очей, без журналістів і прийняли рішення, яке ніяк не стосується вчорашніх виборів», – написав Садовий.

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За словами Садового, з приведенням до присяги нової ради втрачаються повноваження попереднього міського голови. Новообраного мера до присяги завтра ще не приведуть, оскільки є передбачений законом час на підрахунок голосів, потенційні скарги та позови. Тому нова рада запрацює без нового голови.

« В такому напівлегітимному стані може діяти кілька тижнів, обирати керівні органи: президію, секретаря-в.о.міського голови, заступників міського голови, членів виконкому, голів комісій тощо, приймати будь-які інші рішення – бюджет, майнові питання тощо. За ці рішення згодом відповідальність доведеться нести новому міському голові», – зазначає мер.

Він називає рішення ТВК незаконним та додає, що його оскаржуватимуть у всіх можливих інстанціях.

Нагадаємо, до Львівської міської ради пройшли п’ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Найбільше депутатів у міськраді буде від партії «Європейська солідарність» – 26.

Зазначимо, у неділю, 22 листопада, у Львові завершився другий тур виборів на посаду голови Львівської ОТГ. Змагалися у ньому чинний мер Львова Андрій Садовий та нардеп Олег Синютка. Більшість голосів здобував Андрій Садовий.

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Фото: Роман Балук

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