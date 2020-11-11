Суд відмовив «Нашому краю» скасувати результати виборів до ЛМР

Львівський окружний адміністративний суд відмовив кандидату у депутати Львівської міської ради від партії «Наш край» Євгенію Лозинському у задоволенні позову щодо визнання протиправними дії міської територіальної виборчої комісії і перевірки голоси виборців на 6 виборчих дільницях. Про це повідомляє ГМ «Опора».

Адвокат Євгенія Лозинського надав колегії суддів уточнену позовну заяву. У ній вказано, що начебто у копіях протоколів про підрахунок голосів, які є в розпорядженні позивача, дані не збігаються з тими, які є частиною протоколу Франківської та Личаківської районних ТВК про підсумки голосування. Мова йде саме про 6 дільничних виборчих комісій: №462051, №462061, №462063, №462077, №462087 і 461051.

На запитання відповідача та представників третіх сторін (5 партій, які пройшли у Львівську міську раду: «Європейська Солідарність», «Голос», «Варта», «Свобода», «Самопоміч»), звідки у позивача надані, як докази, протоколи, захисник не зміг відповісти. Також захиснику Лозинського не було відомо чи мав Євгеній Лозинський, партія «Наш край» членів ДВК та спостерігачів на дільницях.

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Представники Львівської міської ТВК, третіх сторін просили суд відмовити у задоволенні позову Євгенія Лозинського, оскільки наведені факти захисником позивача не впливають на результат волевиявлення виборців. Серед аргументів представники наводили те, що жоден із членів комісії не написав окрему думку щодо порушень, які могли б мати місце у роботі міської ТВК, про те, що кандидат балотувався у Залізничному районі Львова, а виявив неточності у протоколах дільничних виборчих комісій у Франківському та Личаківському районах міста Львова, про те, що Львівська міська ТВК не може проводити повторного перерахунку голосів на дільничних виборчих комісія і встановлює результати голосування на основі протоколів територіальних виборчих комісій у межах районів міста Львова, а не за протоколами дільничних виборчих комісій.

Колегія суддів вирішила повністю відмовити кандидату від партії «Наш край» Євгенію Лозинському у задоволенні його позовної заяви.

Сам кандидат від партії «Наш край» Євгеній Лозинський, який позивається до Львівської міської територіальної виборчої комісії, на судове засідання не з’явився. Представник Лозинського зазначив, що чоловік доглядає за дитиною.

Раніше міський голова Львова заявляв про те, що партія «Слуга народу», яка не подолала 5% бар’єр, оскаржуватиме результати виборів депутатів Львівської міської ради.

Як відомо, до Львівської міської ради пройшли п’ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати: «Європейська Солідарність», «Самопоміч», «Голос», «Варта», «Свобода». Детальніше із переліком новообраних депутатів можна ознайомитися тут.

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