Скандальна сесія новообраної Львівської міськради. Як це було

У вівторок, 24 листопада, міська ТВК зібрала новообраних депутатів на першу сесію Львівської міськради. Прийти на неї мер Андрій Садовий не зміг, бо результатів виборів ще немає. Львівський портал розповідає, як проходило скандальне засідання у Ратуші.

Перша сесія Львівської міської ради тривала менше години. У технічно не готовій до цього сесійній залі, де нещодавно завершився ремонт, зібрались 34 (з 64-ох) новообрані депутати трьох фракцій: «Європейської солідарності», «Свободи» та «Варти».

Прийти на засідання відмовились депутати з фракції «Самопоміч» та «Голос». Також не зміг бути присутнім й голова Львівської ОТГ Андрій Садовий, оскільки офіційних результатів виборів ще немає.

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При цьому перше засідання новообраної Львівської міськради автоматично припинило повноваження мера Андрія Садового.

Відкрив першу сесію Львівської міськради VIII скликання голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький. Після цього пролунав гімн України.

34 присутні депутати швидко склали присягу, а потім обрали тимчасову президію, до якої увійшли п’ять депутатів із кожної фракції:

Роман Федишин («Самопоміч»), Петро Адамик («ЄС»), Юрій Мартинюк («Варта»), Віталій Троць («Голос») Любомир Мельничук («Свобода»).

Кожен із має по черзі головувати на сесіях, допоки не буде обрано секретаря Львівської міськради.

Цікаво, що тимчасову президію депутати обирали, голосуючи руками, адже електронна система «Віче» ще не працює.

Після цього депутати завершили першу сесію Львівської міськради. Найближчим часом тимчасова президія разом із міським головою мають напрацювати порядок денний наступного пленарного засідання. Воно має відбутися через 10 днів після оприлюднення порядку денного.

Зауважимо, сам голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький заявив, що згідно з законодавством першу сесію потрібно було провести до 19 листопада. При цьому він визнав, що сьогоднішнє засідання проходило з порушенням закону. Коментар Ігоря Сліпецького:

«Ми зараз встановлюємо результати голосування за мера. Думаю, до двох-трьох днів вони будуть. Як тільки буде готова постанова щодо мера, ми скличемо сесію, щоб його також представити. Доцільно чи недоцільно було сьогодні проводити сесію? Ми маємо закон «Про місцеве самоврядування», який зобов’язує нас провести сесію у певні терміни…. Ми розуміли, що має бути другий тур виборів, ми порушили закон, не провівши сесію 19 листопада. Коли пішли скарги, ТВК прийняла рішення провести засідання 24 листопада. Це рішення ніхто не оскаржує в суді, ніхто не має до нас ніяких питань».

Зазначимо, що скарги до міської ТВК подали новообрані депутати Львівської міськради від «ЄС» Юрій Ломага, Олексій Різник, Сергій Івах, Остап Доскіч та Олена Пелех.

Коментар депутата Львівської міськради від «ЄС» Петра Адамика:

«Чи є законною вимога депутатів провести першу сесію 24 листопада? Так, більше того, це єдиний легітимний шлях виходу з цієї ситуації. Він чітко описаний законом і відповідає рішенню ТВК. Чи правда, що депутати таким чином хочуть позбавити чинного голову повноважень на кілька днів, щоб щось там собі вкрасти? Ні, це брехня ! Депутати лише хочуть розпочати виконувати свої обов’язки, які їм доручили виборці. Ми не хочемо починати нову каденцію із порушення закону. Міський голова просто боїться, що втратить контроль над процесом в сесійній залі, для нього це незвично».

Коментар депутатки «Варти» Наталії Шелестак:

«Якщо є рішення ТВК, я вважаю, що ми маємо його виконувати. Думаю, що це є обов’язком депутата прийти в сесійну залу і виконувати свої обов’язки належним чином. Коли не знаєш, як вчинити, вчиняй по закону».

Зі свого боку міський голова Львова Андрій Садовий скликання першої сесії Львівської міськради на 24 листопада назвав «узурпацією влади», адже нова рада запрацювала без нього. Рішення ТВК мерія оскаржує у суді.

Також Садовий говорив про те, нова Львівська міська рада без нього зможе обрати керівні органи: президію, секретаря-в.о.міського голови, заступників міського голови, членів виконкому, голів комісій тощо, приймати будь-які інші рішення. Проте відповідальність за них згодом доведеться нести саме йому.

Коментар Андрія Садового:

«Громада голосувала за проєвропейські партії, а виходить так, що керують не депутати, а якась маленька бізнес-структура, у якої міська виборча комісія є на побігеньках. Якщо дивитись на букву закону, то виходить, що мої повноваження як міського голови зараз припинені. Я не буду підписувати ніяких документів, і буду чекати роз’яснення правників. Єдиний варіант — коли комісія скличе своє засідання і проголосить Садового міським головою, тому що вже всі бюлетені є пораховані. Пораховано 100% голосів, просто все це затягували для того, щоб зробити сьогодні це екстрене засідання».

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