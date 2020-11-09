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«Слуги» оскаржують результати виборів до Львівської міськради

Соломія Головіна

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Партія «Слуга народу», яка не подолала 5% бар’єр, оскаржуватиме результати виборів депутатів Львівської міської ради. Про це на своїй сторінці повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

Він повідомив, що 9 листопада в Львівському окружному адміністративному суді буде спроба оскаржити волевиявлення львів’ян 25 жовтня.

«Я розумію, що не всім сподобались результати. Розумію, що «слугам» дуже важко сприйняти те, що їх не буде в Львівській міській раді.  Але зрозумійте нарешті – це Львів! Тут через суди довіру не завоюєш. Подати в суд – право кожного. Але протоколи з «мокрими» печатками підтверджують – «слуги» в раду не заходять. 3,4% – це навіть не близько до бар’єру», – зазначив мер.

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Як відомо, до Львівської міської ради пройшли п’ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати: «Європейська Солідарність», «Самопоміч», «Голос», «Варта», «Свобода». Детальніше із переліком новообраних депутатів можна ознайомитися тут.

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