Садового позбавили керівництва Львовом. Що це означає

Перша сесія Львівської міськради VIII скликання, яка відбулась у вівторок, 24 листопада, припинила повноваження мера Андрія Садового. Керівництво містом фактично здійснюватимуть п’ять членів тимчасової президії, яких обрала частина депутатів. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, під час першої сесії Львівської міськради 34 із 64 новообраних депутатів позбавили Андрія Садового керівництва містом. Річ у тім, що проведення такого засідання автоматично припинило повноваження мера.

Частина депутатів, голосуючи підняттям рук, обрала тимчасову президію, яка буде здійснювати керівництво Львовом до моменту, коли Андрій Садовий знову набуде повноважень мера.

Реклама партнерів

Згідно зі ст.46 ЗУ «Про місцеве самоврядування», першу сесію новообраної ради скликає відповідна ТВК не пізніш як через два тижні після реєстрації її новообраних депутатів.

Втім якщо на момент проведення першої сесії офіційних результатів виборів міського голови ще немає, то рада має обрати тимчасову президію (від 3 до 5 осіб) з-поміж депутатів. Вони почергово головують на пленарних засіданнях ради.

Як пояснив Львівському порталу юрист Ярослав Мандрук, це означає, що кожен із п’ятьох членів тимчасової президії, обраних 24 листопада, почергово будуть виконувати функції мера під час сесій Львівської міськради, поки Андрія Садового офіційно не визнають переможцем виборів і поки він не складе присягу. Навіть якщо офіційні результати виборів міського голови Львова оголосять, але Андрій Садовий не складе присягу, то головування все одно здійснюватимуть члени президії. Адже повноваження мера починаються з моменту складання ним присяги, а не визнання його переможцем виборів.

До складу тимчасової президії Львівської міськради увійшли п’ять депутатів із кожної фракції: Роман Федишин («Самопоміч»), Петро Адамик («ЄС»), Юрій Мартинюк («Варта»), Віталій Троць («Голос») та Любомир Мельничук («Свобода»).

Тимчасова президія може скликати сесію, яка призначить секретаря-в.о.міського голови, заступників міського голови, членів виконкому, голів комісій та прийме будь-які інші рішення.

Зазначимо, що тимчасова президія виконує функції мера під час сесій Львівської міськради. За відсутності міського голови першою особою міста є секретар Львівської міськради, якого теж ще не призначено. Де-факто Львів на певний час залишився без офіційного керівника.

Водночас голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький заявив, що результати виборів міського голови Львова планують оголосити протягом двох-трьох днів, тобто максимум до 27 листопада. Лише після цього скличуть сесію міської ради, на якій Андрій Садовий зможе скласти присягу.

Водночас Петро Адамик зауважував, що члени президії зараз будуть напрацьовувати порядок денний наступної сесії Львівської міськради, яка відбудеться через 10 днів із моменту оприлюднення порядку денного.

Нагадаємо, раніше Львівська міська ТВК призначила першу сесію новообраної Львівської міськради на 3 грудня. Вночі на 23 листопада вона призначила нову дату – 24 листопада.

Таке рішення ТВК прийняла через подані скарги новообраних депутатів Львівської міськради від «ЄС» Юрія Ломаги, Олексія Різника, Сергія Іваха, Остапа Доскіча та Олени Пелех.

Згідно з законодавством, першу сесію Львівської міськради ТВК мала скликати до 19 листопада. При цьому голова міської ТВК Ігор Сліпецький визнав, що засідання 24 листопада проходило з порушенням.

«2 листопада ми оголосили результати виборів (до ЛМР – ред), 5 листопада вже було написано заяв більше ніж 2/3. Згідно з чинним законодавством, коли написано 2/3 [депутатських] заяв, вступає в дію норма закону, що ми протягом двох тижнів зобов’язані провести першу сесію Львівської міськради, тобто провести її мали до 19 листопада. Ми порушили закон, не провівши сесію 19-го. Коли пішли скарги, ТВК прийняла рішення провести засідання 24 листопада. Це рішення вже ніхто не оскаржує в суді, ніхто не має до нас ніяких питань», – прокоментував Ігор Сліпецький.

Зі свого боку міський голова Львова Андрій Садовий скликання першої сесії Львівської міськради на 24 листопада назвав «узурпацією влади», адже нова рада запрацювала без нього. Рішення ТВК мерія оскаржує у суді.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.