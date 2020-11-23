ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові опрацювали 97,5% протоколів: який розрив між кандидатами

Ольга Денисяка

|

За результатами оцифровування 97,5% протоколів другого туру виборів Львівської ОТГ за чинного мера Андрія Садового проголосували 61,5% виборців, за Олега Синютку – 36,1%. Про це повідомляє громадська організація «Електронна демократія».

 

Громадська організація «Електронна демократія» зібрала і опублікувала 97,5% фото протоколів з мокрими печатками з виборчих дільниць на повторному голосуванні за мера Львова.

У результаті за Садового проголосували 141,605 виборців (61,5%), за Синютку – 83,143 (36,1%).

Реклама партнерів

 

На платформі також оприлюднені результати в кожному районі:

  • Галицький ТВО №1: Садовий – 59,7%, Синютка – 35,8%;
  • Залізничний ТВО №2: Садовий – 61,5%, Синютка – 37,4%;
  • Личаківський ТВО №3: Садовий – 58,1%, Синютка – 40,3%;
  • Сихівський ТВО №4: Садовий – 64,6%, Синютка – 30,9%;
  • Франківський ТВО №5: Садовий – 63,1%, Синютка – 35,6%;
  • Шевченківський ТВО №6: Садовий – 60%, Синютка – 37,8%.

Як повідомляв Львівський портал, за даними перших екзит-полів станом на 20:00 год. неділі, 22 листопада, у другому турі виборів голови Львівської ОТГ більшість голосів здобуває чинний мер Львова Андрій Садовий. У штабі Андрія Садового відразу святкували перемогу.

Зазначимо, загальна явка виборців по місту в середньому становить лише 38,98%, тобто проголосувало 222 839 осіб.

Нагадаємо, у першому турі місцевих виборів Андрій Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682). За тиждень до виборів соціологи говорили про рівні шанси обох кандидатів.

При цьому явка 25 жовтня у Львові склала менше 39%.

18 листопада обидва кандидати на голову Львівської ОТГ взяли участь у дебатах. Вони дискутували про боротьбу з COVID-19, досі не збудований сміттєпереробний завод, про незаконні забудови Львова. Також в Андрія Садового та Олега Синютки питали, скільки вони витратили на свої передвиборчі кампанії. Жоден із них не дав конкретної відповіді на це запитання.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вічний мер. 14 років Садового у фото
Наталя ДУЛЯБА
Вічний мер. 14 років Садового у фото

Андрій Садовий вчетверте стане міським головою. За час трьох своїх каденцій мер відзначився і здобутками, і провалами. З...

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...