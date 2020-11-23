У Львові опрацювали 97,5% протоколів: який розрив між кандидатами

За результатами оцифровування 97,5% протоколів другого туру виборів Львівської ОТГ за чинного мера Андрія Садового проголосували 61,5% виборців, за Олега Синютку – 36,1%. Про це повідомляє громадська організація «Електронна демократія».

Громадська організація «Електронна демократія» зібрала і опублікувала 97,5% фото протоколів з мокрими печатками з виборчих дільниць на повторному голосуванні за мера Львова.

У результаті за Садового проголосували 141,605 виборців (61,5%), за Синютку – 83,143 (36,1%).

Реклама партнерів

На платформі також оприлюднені результати в кожному районі:

Галицький ТВО №1: Садовий – 59,7%, Синютка – 35,8%;

Залізничний ТВО №2: Садовий – 61,5%, Синютка – 37,4%;

Личаківський ТВО №3: Садовий – 58,1%, Синютка – 40,3%;

Сихівський ТВО №4: Садовий – 64,6%, Синютка – 30,9%;

Франківський ТВО №5: Садовий – 63,1%, Синютка – 35,6%;

Шевченківський ТВО №6: Садовий – 60%, Синютка – 37,8%.

Як повідомляв Львівський портал, за даними перших екзит-полів станом на 20:00 год. неділі, 22 листопада, у другому турі виборів голови Львівської ОТГ більшість голосів здобуває чинний мер Львова Андрій Садовий. У штабі Андрія Садового відразу святкували перемогу.

Зазначимо, загальна явка виборців по місту в середньому становить лише 38,98%, тобто проголосувало 222 839 осіб.

Нагадаємо, у першому турі місцевих виборів Андрій Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682). За тиждень до виборів соціологи говорили про рівні шанси обох кандидатів.

При цьому явка 25 жовтня у Львові склала менше 39%.

18 листопада обидва кандидати на голову Львівської ОТГ взяли участь у дебатах. Вони дискутували про боротьбу з COVID-19, досі не збудований сміттєпереробний завод, про незаконні забудови Львова. Також в Андрія Садового та Олега Синютки питали, скільки вони витратили на свої передвиборчі кампанії. Жоден із них не дав конкретної відповіді на це запитання.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.