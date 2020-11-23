Олег Синютка привітав Андрія Садового з перемогою

Кандидат на голову Львівської ОТГ від партії «Європейська солідарність» Олег Синютка вранці 23 листопада привітав Андрія Садового з перемогою на виборах мера Львова. Про це він написав на сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Вітаю Андрія Садового з перемогою в мерських перегонах! Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів’яни, не були передвиборчими технологіями, а стануть реальними змінами у житті громади Львівської ОТГ», – написав Олег Синютка.

Також він подякував львів’янам, які його підтримали.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що у другому турі виборів голови Львівської ОТГ більшість голосів здобуває чинний мер Львова Андрій Садовий. Такими є дані перших екзит-полів станом на 20:00 год. неділі, 22 листопада. У штабі чинного мера Львова Андрія Садового вже святкують перемогу.

Зазначимо, загальна явка виборців по місту в середньому становить лише 38,98%, тобто проголосувало 222 839 осіб.

Нагадаємо, у першому турі місцевих виборів Андрій Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682). За тиждень до виборів соціологи говорили про рівні шанси обох кандидатів.

При цьому явка 25 жовтня у Львові склала менше 39%.

18 листопада обидва кандидати на голову Львівської ОТГ взяли участь у дебатах. Вони дискутували про боротьбу з COVID-19, досі не збудований сміттєпереробний завод, про незаконні забудови Львова. Також в Андрія Садового та Олега Синютки питали, скільки вони витратили на свої передвиборчі кампанії. Жоден із них не дав конкретної відповіді на це запитання.

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