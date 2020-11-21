Географія поширення коронавірусу на Львівщині

На Львівщині станом на 21 листопада зафіксовано 40 416 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Зокрема, минулої доби коронавірус діагностували у 500 осіб. Жодного випадку не виявили у чотирьох районах області та двох містах обласного значення. Про це повідомляє Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Зазначається, що за попередню добу в заклади охорони здоров’я госпіталізовано 187 осіб, на амбулаторне лікування скеровано – 1 675 осіб. На стаціонарному лікуванні перебувають 1 806 осіб, в реанімаційному відділенні – 142 особи, на ШВЛ – 35 осіб.

Всього проведено 23 6452 лабораторних дослідження на виявлення коронавірусу методом ПЛР, за останню добу проведено 2 231 дослідження методом ПЛР.

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За минулу добу жодного випадку COVID-19 не виявили у Бродівському, Городоцькому,Старосамбірському та Турківському районах. Натомість найбільше хворих виявили у таких районах: Яворівському, Миколаївському та Пустомитівському.

Загалом лідерами захворюваності, окрім Львова, стабільно залишаються Пустомитівський, Яворівський, Жовківський, Сокальський райони.

Випадки реєструвалися у жителів таких районів та міст обласного значення:

м. Львова – 17191(+195 за минулу добу)

м. Борислав – 359 (+1)

Бродівського району – 561 (0)

Буського району – 347 (+2)

Городоцького району – 1148 (0)

Дрогобицького району – 587 (+3)

м. Дрогобич – 1133 (+34)

м. Стебник – 131 (+1)

Жидачівського району – 569 (+6)

Жовківського району – 1957 (+6)

Золочівського району – 777 (+15)

Кам’янка-Бузького – 916 (+8)

Миколаївського району – 1596 (+32)

м.Моршин – 43 (+1)

Мостиського району – 579 (+10)

м.Новий Розділ – 200 (0)

Перемишлянського району – 940 (+8)

Пустомитівського району – 3520 (+26)

Радехівського району – 414 (+4)

м.Самбір – 447 (+2)

Самбірського району – 493 (+1)

Сколівського району – 269 (+13)

Сокальського району – 1762 (+6)

Старосамбірського району – 173 (0)

м.Стрий – 448 (+2)

Стрийського району – 410 (+16)

м. Трускавець – 241 (0)

Турківського району – 124 (0)

м. Червоноград – 881 (+53)

Яворівського району – 2198 (+55).

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 17 листопада він становить 56,5%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Тим часом між 22 лікарнями, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію, розподілили 50,9 млн грн на покращення та збільшення кисневої мережі.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Нагадаємо, з 14 листопада в Україні ввели карантин вихідного дня. Водночас з 21 листопада впровадили штрафи за неносіння масок у громадських закладах та транспорті.