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Географія поширення коронавірусу на Львівщині

Соломія Головіна

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На Львівщині станом на 21 листопада зафіксовано 40 416 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Зокрема, минулої доби коронавірус діагностували у 500 осіб. Жодного випадку не виявили у чотирьох районах області та двох містах обласного значення. Про це повідомляє Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України.

 

Зазначається, що за попередню добу в заклади охорони здоров’я госпіталізовано 187 осіб, на амбулаторне лікування скеровано – 1 675 осіб. На стаціонарному лікуванні перебувають 1 806 осіб, в реанімаційному відділенні – 142 особи, на ШВЛ – 35 осіб.

Всього проведено 23 6452 лабораторних дослідження на виявлення коронавірусу методом ПЛР, за останню добу проведено 2 231 дослідження методом ПЛР.

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За минулу добу жодного випадку COVID-19 не виявили у Бродівському, Городоцькому,Старосамбірському та Турківському районах. Натомість найбільше хворих виявили у таких районах: Яворівському, Миколаївському та Пустомитівському.

Загалом лідерами захворюваності, окрім Львова, стабільно залишаються Пустомитівський, Яворівський, Жовківський, Сокальський райони.

Випадки реєструвалися у жителів таких районів та міст обласного значення:

  •  м. Львова – 17191(+195 за минулу добу)
  • м. Борислав – 359 (+1)
  • Бродівського району – 561 (0)
  • Буського району – 347 (+2)
  • Городоцького району – 1148 (0)
  • Дрогобицького району – 587 (+3)
  • м. Дрогобич – 1133 (+34)
  • м. Стебник – 131 (+1)
  • Жидачівського району – 569 (+6)
  • Жовківського району – 1957 (+6)
  • Золочівського району – 777 (+15)
  • Кам’янка-Бузького – 916 (+8)
  • Миколаївського району – 1596 (+32)
  • м.Моршин – 43 (+1)
  • Мостиського району – 579 (+10)
  • м.Новий Розділ – 200 (0)
  • Перемишлянського району – 940 (+8)
  • Пустомитівського району – 3520 (+26)
  • Радехівського району – 414 (+4)
  • м.Самбір – 447 (+2)
  • Самбірського району – 493 (+1)
  • Сколівського району – 269 (+13)
  • Сокальського району – 1762 (+6)
  • Старосамбірського району – 173 (0)
  • м.Стрий – 448 (+2)
  • Стрийського району – 410 (+16)
  • м. Трускавець – 241 (0)
  • Турківського району – 124 (0)
  • м. Червоноград – 881 (+53)
  • Яворівського району – 2198 (+55).

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 17 листопада він становить 56,5%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Тим часом між 22 лікарнями, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію, розподілили 50,9 млн грн на покращення та збільшення кисневої мережі.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Нагадаємо, з 14 листопада в Україні ввели карантин вихідного дня. Водночас з 21 листопада впровадили штрафи за неносіння масок у громадських закладах та транспорті.

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