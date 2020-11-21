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Кількість хворих на коронавірус у Львівській області перевалила за 40 тисяч

Соломія Головіна

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На Львівщині станом на ранок 21 листопада коронавірус підтвердили у 40 416 осіб. За минулу добу виявлено 500 нових випадків COVID. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Зазначається, що за попередню добу в області провели 2 231 дослідження на коронавірус, з них 500 – позитивних.

Загалом від коронавірусу вже померло 1 133 людей (+14 за минулу добу), одужали 26 262 хворих (+340 за минулу добу).

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Як інформують у Львівській міській раді, за оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 2231 ПЛР-тест, з них 500 – позитивні. Серед них львів`ян – 195. Залишку проб у холодильнику нема.

У 8-ій міській клінічній лікарні, станом на ранок, перебувають 93 пацієнти, у 1-й міській клінічній лікарні – 88, у лікарні швидкої медичної допомоги – 263, у 5-й лікарні – 99, у 4-й лікарні – 3, та в міському пологовому будинку – 16 пацієнтів.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 17 листопада він становить 56,5%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Тим часом між 22 лікарнями, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію, розподілили 50,9 млн грн на покращення та збільшення кисневої мережі.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Нагадаємо, з 14 листопада в Україні ввели карантин вихідного дня.

Нещодавно Верховна Рада прийняла рішення про штрафи за неносіння масок у громадських місцях під час дії карантину. Маска повинна закривати ніс і рот, виготовлена вона може бути самостійно.

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