В Україні почали розподіляти по лікарнях препарат проти COVID-19 «Ремдесивір»

У вівторок, 11 листопада, розпочався розподіл лікарського засобу проти коронавірусу «Ремдесивір» по регіональних лікарнях України. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає пресслужба МОЗ.

За словами міністра, препарат «Ремдесивір» входить до протоколів із надання меддопомоги хворим на коронавірус, а також використовується у багатьох країнах світу.

«Багато лікарів, з якими я сьогодні спілкувався, питали мене щодо лікарських засобів для лікування COVID-19. Я хочу зазначити, що сьогодні розпочався розподіл «Ремдесивіру» у регіони. Цей препарат входить до наших клінічних протоколів із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу», – підкреслив очільник МОЗ.

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Львівський портал повідомляв, що Україна закупила понад 28 тисяч флаконів препарату «Ремдесивір» для лікування пацієнтів з COVID-19. Однак Всесвітня організація охорони здоров’я зазначала, що він майже не впливає на одужання.

Як відомо, від початку пандемії у області підтверджено 34 304 випадки інфікування COVID-19. При цьому 995 людей померло, 21 679 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 6 листопада стаціонари області заповнені на 62,3%.

Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх планують облаштовувати на базі спорткомплексів, зокрема мова йде про «Арену Львів».

Також медики заявили, що 16 людей на Львівщині повторно заразились коронавірусом.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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